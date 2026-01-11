Crkva neće sačuvati svetinje prešućivanjem, nego istinom i odgovornošću

Gospin otok u Solinu obično je sinonim za ono što nam kronike rijetko nude: tišinu. Zato vijest da su između 31. prosinca 2025. i 4. siječnja 2026. oštećeni električna rampa u vlasništvu župe i unutarnji zidovi crkve zvuči kao hladan tuš. Ne samo zbog štete, nego zato što se ona dogodila u prostoru koji ljudi doživljavaju kao utočište. Svetinja ne bi smjela biti kulisa za tuđi bijes, a još manje pozornica za anonimne poruke. Osuda čina je jednostavna. Ali pitanja nisu manje važna, jer bez njih ostajemo na razini moralne oglasne ploče: svi nešto osjećamo, nitko ništa ne zna. Prvo je proceduralno. Policija navodi da nije zaprimila izravnu prijavu, nego je postupanje pokrenula nakon javno objavljenih informacija. To je detalj koji ne smije proći ispod radara. Ako se doista želi otkriti počinitelja, nije dovoljno objaviti apel i zamoliti vjernike za dojave, makar i anonimne. Potrebni su službena prijava, zapisnik, jasna vremenska crta i odgovornost. Inače se čak i opravdana indignacija pretvara u maglu.