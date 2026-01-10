Naši Portali
Denis Romac

Američki predsjednik zadao je ozbiljan udarac međunarodnom poretku, ali sve dok ga Europa podržava, on nije mrtav

10.01.2026. u 18:12

Trumpov čin potvrđuje da ključna pravila liberalnog međunarodnog poretka više ne vrijede, što predstavlja implicitno opravdanje i za Putinovu agresiju na Ukrajinu, kao i za buduću kinesku invaziju na Tajvan, ali i eventualnu američku aneksiju Grenlanda

Nevjerojatno cinično zvuči kada Putinova Rusija, koja je izvršila brutalnu agresiju na Ukrajinu, optužuje Trumpovu Ameriku da se intervencijom u Venezueli "vratila eri bezakonja, dominacije silom, kaosa i bezvlašća", kao što je to ovih dana učinio ruski veleposlanik pri UN-u Vasilij Nebenzja. Premda nije jedina, Rusija je u ovom trenutku po opsegu, kontinuitetu i otvorenom osporavanju međunarodnog poretka i međunarodnog prava kao temelja tog poretka nesumnjivo najveća i najsustavnija kršiteljica međunarodnog prava i temeljnih civilizacijskih normi među velikim silama, i naravno da je licemjerno kada zemlja koja je grubo prekršila Povelju UN-a, anektirala tuđi teritorij i normalizirala osvajački rat u Europi drži drugima lekciju o "vladavini prava". Ovdje je, međutim, riječ o službenom ruskom stavu. Neslužbeni glasovi koji ovih dana stižu iz Moskve puno su iskreniji.

BORISLAV RISTIĆ

Grenland ne čeka sudbina Venezuele, ali neka blaža varijanta mogla bi imati prođu

U glavnim medijima najprisutnija je tendencija da se ova akcija američke vojske smjesti u kontekst tzv. Monroeove doktrine. Ta doktrina tiče se odnosa velikih sila, a njezina je srž u tome da Sjedinjene Države, kako bi zaštitile svoje nacionalne interese, imaju pravo i obavezu spriječiti bilo kakav pokušaj sklapanja saveza neke države zapadne hemisfere s nekom drugom velikom silom izvan te hemisfere

