Američki predsjednik zadao je ozbiljan udarac međunarodnom poretku, ali sve dok ga Europa podržava, on nije mrtav

Nevjerojatno cinično zvuči kada Putinova Rusija, koja je izvršila brutalnu agresiju na Ukrajinu, optužuje Trumpovu Ameriku da se intervencijom u Venezueli "vratila eri bezakonja, dominacije silom, kaosa i bezvlašća", kao što je to ovih dana učinio ruski veleposlanik pri UN-u Vasilij Nebenzja. Premda nije jedina, Rusija je u ovom trenutku po opsegu, kontinuitetu i otvorenom osporavanju međunarodnog poretka i međunarodnog prava kao temelja tog poretka nesumnjivo najveća i najsustavnija kršiteljica međunarodnog prava i temeljnih civilizacijskih normi među velikim silama, i naravno da je licemjerno kada zemlja koja je grubo prekršila Povelju UN-a, anektirala tuđi teritorij i normalizirala osvajački rat u Europi drži drugima lekciju o "vladavini prava". Ovdje je, međutim, riječ o službenom ruskom stavu. Neslužbeni glasovi koji ovih dana stižu iz Moskve puno su iskreniji.