Američki predsjednik zadao je ozbiljan udarac međunarodnom poretku, ali sve dok ga Europa podržava, on nije mrtav

Nevjerojatno cinično zvuči kada Putinova Rusija, koja je izvršila brutalnu agresiju na Ukrajinu, optužuje Trumpovu Ameriku da se intervencijom u Venezueli "vratila eri bezakonja, dominacije silom, kaosa i bezvlašća", kao što je to ovih dana učinio ruski veleposlanik pri UN-u Vasilij Nebenzja. Premda nije jedina, Rusija je u ovom trenutku po opsegu, kontinuitetu i otvorenom osporavanju međunarodnog poretka i međunarodnog prava kao temelja tog poretka nesumnjivo najveća i najsustavnija kršiteljica međunarodnog prava i temeljnih civilizacijskih normi među velikim silama, i naravno da je licemjerno kada zemlja koja je grubo prekršila Povelju UN-a, anektirala tuđi teritorij i normalizirala osvajački rat u Europi drži drugima lekciju o "vladavini prava". Ovdje je, međutim, riječ o službenom ruskom stavu. Neslužbeni glasovi koji ovih dana stižu iz Moskve puno su iskreniji.
Trumpov čin potvrđuje da ključna pravila liberalnog međunarodnog poretka više ne vrijede, što predstavlja implicitno opravdanje i za Putinovu agresiju na Ukrajinu, kao i za buduću kinesku invaziju na Tajvan, ali i eventualnu američku aneksiju Grenlanda
Trump-Putinov svijet je 'razbojnička jazbina'
Grenland ne čeka sudbina Venezuele, ali neka blaža varijanta mogla bi imati prođu
U glavnim medijima najprisutnija je tendencija da se ova akcija američke vojske smjesti u kontekst tzv. Monroeove doktrine. Ta doktrina tiče se odnosa velikih sila, a njezina je srž u tome da Sjedinjene Države, kako bi zaštitile svoje nacionalne interese, imaju pravo i obavezu spriječiti bilo kakav pokušaj sklapanja saveza neke države zapadne hemisfere s nekom drugom velikom silom izvan te hemisfere
Tko više može procijeniti na što je Donald Trump spreman?
Suočavamo se s činjenicom da s obje naše strane, istočne i zapadne, postoje "carstva" koja su nas spremna ugroziti
Rusko 'njet' prvi put nije prepreka za djelovanje Europe
Ruski "njet" bio je filter kroz koji ništa nije smjelo proći. Takav pristup bio je u javnom diskursu pretočen u prihvatljive tonove, kao to su oprez, odgovornost, stabilnost. U stvarnosti je proizvodio suprotno
Putinovo obraćanje vojsci primjer je laganja i bajki kakvima sve države svoju djecu pripremaju za buduće ratove
Nisu ratovi samonikle šumske gljive, netko to priprema, sije, uzgaja i žanje, koseći usput ljude kao travu
Na užas mrzitelja i objektivnih kritičara, Trump otvoreno priznaje zašto je napao Venezuelu
Naciji s najvećim dokazanim ležištima nafte na svijetu, ponovno prijeti energetska kriza. Oni koji kažu da je to zbog američkih sankcija vjerojatno vjeruju da bi Sjeverna Koreja bila poput Južne, samo da nije sankcija. A Jugu su im uništili Ameri samo da napakoste komunističkim suverenistima.