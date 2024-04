Jedinstveni business event uskoro u Zagrebu: Inspirirajte se lidericama svjetskog glasa

Beginning of the journey prvi je u nizu evenata u organizaciji Executive Business cluba (WEBC), nove inovativne platforme osmišljene s ciljem povezivanja, podrške i osnaživanja žena na izvršnim pozicijama u Hrvatskoj, a iza koje stoje Danijela Lončarić i Vandri Montabelo

Kako (p)ostati zdrava i brinuti se za sebe u ubrzanom ritmu života; što država može i treba napraviti u svrhu povećanja kvalitete života i sreće ljudi te kako su povezani business i umjetnost i što jedni od drugih mogu naučiti, teme su prvog Women's Executive Business cluba (WEBC), koji će 17. travnja 2024., od 19 sati, održati u zagrebačkom Business Clubu 5, ključnom mjestu poslovnog umrežavanja. „Beginning of the journey“ naziv je ovog, prvog business eventa u organizaciji WEBC-a, nove inovativne platforme osmišljene s ciljem povezivanja, podrške i osnaživanja žena na izvršnim pozicijama u Hrvatskoj.

O ravnoteži poslovnog i privatnog života, s naglaskom na zdravlje, predavanje će održati dr. sc. Larisa Čorda, svjetski priznata stručnjakinja za plodnost i trudnoću, autorica knjige „The Conception plan“ i dobitnica brojnih nagrada u području zdravstvene skrbi u Velikoj Britaniji. „Koga briga za (moju) sreću?“ naziv je predavanja dr. sc. Anite Freimann, vlasnice Instituta za sreću i izvanredne profesorica na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, dok će o vezi businessa i umjetnosti govoriti mag. art. Martina Batović, direktorica u Artnetu, najvećoj globalnoj internetskoj platformi u svijetu umjetnina te organizatorica brojnih aukcija u Londonu, New Yorku i Hong Kongu.

Uz inspirativna predavanja, na eventu u Business Clubu 5 bit će održan i panel „Žena Ženi (ni)je Vuk“, kojeg će moderirati Tončica Čeljuska, a američka Hrvatica i vlasnica Tag Along Travelsa Amy Vinković, specijalizirana za luksuzna individualna putovanja, predstavit će svoj African Safari i tako sudionicima otvoriti vidike prema drukčijim i nezaboravnim putovanjima. Za zabavni dio večeri pobrinut će se mag. mus. Dragana Tomić, violinistica Zagrebačke filharmonije i mr. art. Marina Matolić, profesorica na Muzičkoj akademiji u Zagrebu.

Platforma koja okuplja 100 najutjecajnijih žena u Hrvatskoj

„WEBC je udruženje žena liderica i pravo mjesto za dijeljenje iskustava, razumijevanja, podrške, savjeta, davanje ruke pomoći i usmjerenja. Uspjeh, kako ga god tko od nas definirao, utjelovljuje mnoge prepreke, izazove, ne uvijek lako donošenje odluka, uspone, padove, a često i naizgled bezizlazne situacije. Tu nas najbolje mogu razumjeti oni koji su jednom stajali u našim cipelama, i bili u sličnim dilemama“, kaže Danijela Lončarić, globalno akreditirani transformativni coach, žena s više od 20 godina iskustva u korporativnom svijetu, i – zajedno s poslovnim strategom i suvlasnikom Business Cluba 5 Vandrijem Montabelom - osnivačica WEBC-a.

Naime, WEBC nadilazi koncept tradicionalnih platformi za umrežavanje, jer je u njemu članstvo ekskluzivno i ograničeno na 100 iznimnih liderica iz različitih poslovnih sfera.

„Sve su one na vrhu svojih karijera, suočene s jedinstvenim izazovima upravljanja na izvršnoj razini, dok im Business Club 5 pruža neformalnu mrežu za otvoren razgovor te razmjenu strategija i kolektivnog znanja. Dodatna pogodnost je i povezivanje s mentoricama, ali i sudjelovanje na ekskluzivnim događanjima kao što je i prvi WEBC event „Beginning of the journey“. Registrirajte se za ovaj event, budite dio inspirativnog okruženja, povežite se sa 100 najutjecajnijih žena u Hrvatskoj te doprinesite napretku žena u hrvatskom gospodarstvu“, poručuje Vandri Montabelo, čiji je Business Club 5 vrlo brzo postao prepoznat kao mjesto razmjene iskustava i središte novih poslovnih ideja.