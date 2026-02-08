Naši Portali
KRAJEM VELJAČE

Kim Jong Un najavio važan sastanak, strepi i svijet: Evo što bi mogao otkriti na velikom kongresu

North Korean leader Kim Jong Un attends an event to celebrate the New Year, in Pyongyang
KCNA/REUTERS
VL
Autor
Sanja Sokol/Hina
08.02.2026.
u 06:56

Posljednji stranački kongres održan je u siječnju 2021. Na tom događaju Kim je imenovan za glavnog tajnika stranke, titulu koju je prethodno nosio njegov otac i prethodnik, Kim Jong Il, što su analitičari protumačili kao potez za učvršćivanje njegovog autoriteta.

Sljedeći kongres vladajuće stranke Sjeverne Koreje, prvi od 2021., održat će se krajem veljače, objavila je u nedjelju službena novinska agencija KCNA. "Politbiro Središnjeg komiteta Radničke stranke jednoglasno je usvojio odluku o otvaranju 9. kongresa Radničke stranke u Pjongjangu, glavnom gradu revolucije, krajem veljače 2026.", izvijestila je KCNA. Krajem siječnja, Kim Jong Un je najavio da će kongres "razjasniti planove za sljedeći korak jačanja nuklearnog odvraćanja zemlje".

Sjeverna Koreja je 2006. godine provela svoj prvi nuklearni test, pod zemljom. Kako stručnjaci procjenjuju, Sjeverna Koreja posjeduje desetke nuklearnih bojevih glava, unatoč nametanju međunarodnih sankcija, te tvrdi da je taj arsenal nužno sredstvo odvraćanja od onoga što smatra vojnom prijetnjom od Sjedinjenih Država i njihovih saveznika. Službeni Pjongjang je više puta izjavio da se nikada neće odreći svog nuklearnog oružja te se proglasio "nepovratnom" nuklearnom silom.

Posljednji stranački kongres održan je u siječnju 2021. Na tom događaju Kim je imenovan za glavnog tajnika stranke, titulu koju je prethodno nosio njegov otac i prethodnik, Kim Jong Il, što su analitičari protumačili kao potez za učvršćivanje njegovog autoriteta. Kongres je najviše okupljalište vladajuće stranke, koje ima za cilj jačanje autoriteta režima i može poslužiti kao platforma za objavu političkih odluka ili promjena unutar njezina vodstva.
Kim Jong Un Sjeverna Koreja

