Janša već proglasio Trumpa pobjednikom: 'Što bude više odugovlačenja, to će za njega trijumf biti veći'

Slovenski premijer Janez Janša u srijedu je ujutro, u poruci na twitteru, američkog predsjednika Donalda Trumpa već proglasio pobjednikom na upravo održanim američkim predsjedničkim izborima.

"Već je jasno da su Amerikanci Donalda Trumpa izabrali za još jedan četverogodišnji mandat. Što bude više odugovlačenja i negacije činjenica od središnjih medija, to veći će biti trijumf za predsjednika Trumpa", naveo je Janša.

It’s pretty clear that American people have elected ⁦@realDonaldTrump⁩ ⁦@Mike_Pence⁩ for #4moreyears. More delays and facts denying from #MSM, bigger the final triumph for #POTUS. Congratulations ⁦@GOP⁩ for strong results across the #US ⁦@idualliance⁩ ⁦ pic.twitter.com/vzSwt9TBeF