Jandroković odgovorio HNS-u: 'Nema potrebe da itko postavlja ultimatume'

Nema potrebe da itko postavlja ultimatume, tako nećemo doći do rješenja, poručio je nakon koalicijskog sastanka Gordan Jandroković.

Podsjećamo, na tom sastanku nije sudjelovao HNS.

Predsjednik HNS-a Ivan Vrdoljak u srijedu je navečer izjavio da zastupnici HNS-a neće glasati za proračun za 2020. u kojemu neće biti predviđeno povećanje koeficijenata za 4,3 posto za prosvjetne djelatnike, te da samim time HNS nema što raditi u Vladi.

Povećanje koeficijenata i plaća učiteljima politički je prioritet HNS-a, koji je u Vladu ušao zbog političke stabilnosti koja je tada društvu bila potrebna i ono što je najvažnije obrazovne reforme, izjavio je Vrdoljak u stanici sastanka stranačkog vodstva.

„Vodstvo stranke danas je, na temelju prethodno donesenih odluka na predsjedništvu stranke i središnjem odboru zaključilo da ako ne bude predviđen rast koeficijenata u proračunu za 2020. od 4,3 posto HNS neće glasati za taj proračun a samim time nemamo mi više što raditi u Vladi”, kazao je predsjednik HNS.

Glavaš: Vlada je napravila maksimum maksimuma

Predsjednik HDSSB-a Branimir Glavaš rekao je u srijedu navečer da je Vlada napravila najviše što je moguće za prosvjetne djelatnike i nije odbila mogućnost da se naprave dodatni pozitivni iskoraci.

Nakon sastanka koalicijskih partnera Glavaš je rekao da ih je premijer izvijestio o svemu što je Vlada napravila na tom području, a on osobno smatra da je HNS prešao granicu te da zloupotrebljava i ucjenjuje vladajuću koaliciju.

"Vlada je napravila maksimum maksimuma što je moguće za prosvjetare i ne odbija da to učini u narednim mjesecima, no za to je potreban dijalog, a ne manipulacija jedne političke stranke s tisućama prosvjetnih djelatnika u Hrvatskoj", ocijenio je.

Dodao je da nitko od članova vladajuće koalicije nije protiv povećanja plaća prosvjetnim radnicima, policajcima, zdravstvenim djelatnicima i drugim zaposlenicima državne uprave te da na to ne može stavljati pravo jedino HNS.

"Svi smo za to, ali treba gledati realne mogućnosti hrvatske države ovoga trenutka. Najjednostavnije je podići kredit od nekoliko milijuna eura i ne zamarati se time tko će to vraćati nakon sljedećih parlamentarnih izbora. Hrvatska se ne smije zaduživati da bi kupovala biračko tijelo pred parlamentarne izbore", istaknuo je Glavaš.