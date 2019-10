'Umjesto teškom politkom danas smo se bavili životnim problemima građana'

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković izrazio je danas zadovoljstvo velikim odazivom građana na Dan otvorenih vrata Hrvatskog sabora organiziran u povodu Dana neovisnosti RH. Nakon obilaska Sabora građani su imali priliku sudjelovati na svojevrsnom aktualcu gdje su predsjedniku Sabora, ali i predsjedniku Vlade, dijelu ministara te saborskih zastupnika mogli postavljati razna pitanja, dok je sve to sa saborske galerije gledala i predsjednica RH Kolinda Grabar-Kitarović.

- Osjećao sam je opuštenije nego kada je pravi aktualni sat, ovdje su došli građani s dobrom voljom i željom da čuju odgovore predsjednika Vlade i ministara o svojim životnim problemima. Od one teške politike koja često dominira Hrvatskim saborom ovdje smo se spustili na razinu svakodnevnih ljudskih problema i mislim da su ministri i premijer dali dobre odgovore – komentirao je kasnije Jandroković. U Saboru danas nije bilo puno zastupnika, a još manje je među njima bilo oporbenih zastupnika, iako ih je, kaže Jandroković, dva puta zvao na ovaj događaj, u petak i opet jučer.

- Mislim da je korisno susresti se s građanima no svaki od nas ima svoju savjest, svatko radi na svoj način kako smatra da je dobro i ispravno, pa tako i u ovom slučaju – rekao je Jandroković te se složio sa stavom koji je iznio i dio građana danas kako prazna sabornica muči hrvatskih parlamentarizam niz godina.

- U ovom sazivu uvedene su financijske kazne za nedolazak na sjednice. Čini mi se da je to nešto podiglo odaziv zastupnika, međutim često se dogoditi situacija da dođu u Sabor ali nisu u samoj sabornici, to je opet njihova odluka i volja. Bilo bi ljepše da se važnije političke rasprave vode pred većim brojem zastupnika, no i kad nisu u sabornici, opet dio zastupnika jeste u Saboru na odborima, neki su u međunarodnim izaslanstvima, a neki orijentirani prema terenu – naglasio je Jandroković.

Osvrnuo se i na najave da će 30. svibnja opet biti Dan državnosti, te poručio kako će se Dan neovisnosti i dalje slaviti 8. listopada jer je riječ o važnom danu u hrvatskoj povijesti. Najavio je da će Vlada u četvrtak izaći s konkretnim prijedlozima.

- Ne raspravlja se o tome da se neki datumi nestanu iz naše povijesti, već o tome što će biti državni praznik, a što spomendan i da se nađe trajno rješenje kako više ne bismo mijenjali te datume - kazao je Jandroković te izrazio žaljenje što je praznik 30. svibnja promijenjen jer je, vjeruje, bio je najsnažnije prihvaćen kod građana.

Dok ne prođu konzultacije HDZ-a s koalicijskim partnerima nije želio komentirati misli li da bi obljetnica pada Vukovara 18. studenoga također trebala biti neradni dan.

- Taj dan je svakako iznimno bitan, simbol stradanja hrvatskih ljudi, Vukovar je simbola hrvatske slobode i stradanja i svakako zaslužuje odgovarajući tretman i moguće je da će i taj dan biti obilježen kao državni blagdan – objasnio je Jandroković složivši se s kako je i 15. siječnja kada je bila mirna integracije hrvatskog Podunavlja i kad su Hrvatsku priznale zemlje članice EU-a također bitan datum u novijoj hrvatskoj povijesti.