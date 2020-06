'Ja DORH-u nisam davao nikakve naputke, mislim da je poruka upućena Plenkoviću'

DORH je trebao reći komu je upućena njegova današnja poruka, rekao je večeras u Sisku predsjednik Zoran Milanović, komentirajući riječi premijera Plenkovića u Koprivnici kako DORH-ova objava nije poruka njemu, nego upravo predsjedniku Republike.

DORH-a je na svojim mrežnim stranicama, bez ikakvog konkretiziranja, naveo članak 6. Zakona o državnom odvjetništvu, u kojem stoji kako je 'zabranjen svaki oblik utjecaja, a posebno svaki oblik prisile prema državnim odvjetnicima i zamjenicima državnih odvjetnika, zlouporaba javnih ovlasti i osobnog utjecaja te korištenje medija i javnih istupanja u predmetima kaznenih djela koja se progone po službenoj dužnosti i u predmetima u kojima državni odvjetnik odnosno zamjenik državnog odvjetnika izvršava svoje ovlasti i dužnosti u zaštiti imovine RH'.

DORH-ova objava uslijedila je nakon informacija u javnosti proteklih dana o probijanju mjera nadzora u provođenju istrage u 'aferi vjeroelektrane' i pitanja odgovornosti za to.

"DORH je trebao reći komu je upućena njegova današnja poruka", izjavio je večeras predsjednik države Zoran Milanović, komentirajući novinarima izjavu premijera Andrej Plenkovića u Koprivnici, kako to nije poruka njemu, nego upravo predsjedniku Republike, koji je nedavno rekao da je glavna državna odvjetnica premijerov čovjek.

"Glavna državna odvjetnica je izabrana u Saboru političkom većinom, pa je prema tome osoba od povjerenja premijera, ali nije njegov gonič ili ptičar. Ja sam međutim komentirao curenje podataka, što nije bila kritika DORH-a. DORH je napravio ono što bih i ja napravio kada se istraga raspadne. Kada se vidjelo da istraga vodi do nekog interesantnijeg, netko je kompromitirao mjere i tu DORH više nije imao izbora. Ono što su pustili u medije na sudu će sigurno biti dokazi. Ja DORH-u nisam davao nikakve naputke", rekao je predsjednik Milanović, dodavši: "Ja mislim da je poruka upućena premijeru Plenkoviću. Ako rad DORH-a nisam komentirao dok sam bio premijer, zašto bih to radio sada, kada nemam moć. Izjave koje imaju elemente poticanja su opasne. Ja imam samo ustavne obaveze kada je u pitanju nacionalna sigurnost i obrana Hrvatske", rekao je Milanović, koji je u u Sisku sudjelovao na svečanoj sjednici sisačkoga Gradskog vijeća u povodu Dana grada.

Upitan kako komentira odluku Visokog prekršajnog suda da poklić "Za dom spremni" u pjesmi "Čavoglave" Marka Perkovića Thompsona nije prekršaj i ne može se podvesti pod zakonski opis prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, predsjednik Milanović je rekao da odluku suda nije vidio, ali da mu je ona čudna.

"To je trebalo jasnije riješiti kaznenim zakonom, ali se za to naravno ne treba ići u zatvor, ali ja na to utjecaja neću imati. To treba biti kazneno djelo, koje treba kažnjavati uvjetnom kaznom ili opomenom, ali ovako prekršajne suce dovodimo u blesave situacije i to je za njih veliki teret", kazao je Milanović.

Ocijenio je da će "ovako biti izbezumljena hrvatska policija koja više stvarno neće znati što da radi. Članak 5. iz Zakona o javnom redu i miru je čudno pisan i trebalo bi ga mijenjati", smatra Milanović.

Predsjednik Republike je u Sisku govorio i na svečanoj sjednici Gradskog vijeća u povodu Dana grada, rekavši da je Sisak važno mjesto hrvatske povijesti i ovdje se branila Europa.

Dodao je kako je nakon 30 godina stagnacije prilagodba novom vremenu bolna. Zaključio je kako Sisak ipak mijenja lice, grad je uređeniji i građani ipak imaju više razloga da ovdje žive.

Predsjednica Gradskog vijeća Ivana Cindrić u svom je izlaganju naglasila kako grad najviše prosperirao kada su njegovi građani bili složni, te da su važni zajednički, a ne osobni interesi.

Gradonačelnica Kristina Ikić Baniček je rekla da je "antisisačka vlada ranije zadesila grad s obećanjima, a sada se grad opet obilazi s istim obećanjima".

Na svečanosti su uručena najviša gradska priznanja. Nagrada za životno djelo, posthumno je dodijeljena uglednom arhitekti Ivanu Bartoliću, za doprinos u području arhitekture, a Godišnje nagrade primili su Darko Majić za rezultate ostvarene u gospodarstvu i Slavko Miškulin za uspješno poduzetništvo prilagođeno osobama s invaliditetom.

Pohvale su uručene Vesni Rogulja Mart za postignute rezultate na području odgoja i obrazovanja, Branki Pažur za uspješno promicanje prava invalida rada, Udruzi slijepih Sisačko-moslavačke županije za poboljšanje kvalitete života slijepih osoba, te VIS-u Dijamanti za područje glazbene kulture.