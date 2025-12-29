Tragedija u Zagorju: Vozač poginuo nakon slijetanja s ceste

Teška prometna nesreća u kojoj je jedna osoba smrtno stradala dogodila se danas oko 12:30 sati u mjestu Svedruža, na području općine Petrovsko u Hrvatskom zagorju, nekoliko kilometara od Krapine. Prema informacijama iz SMS-a PU krapinsko-zagorske, do nesreće je došlo kada je osobni automobil iz zasad neutvrđenih razloga sletio s kolnika. Vozač je pritom zadobio teške ozljede od kojih je preminuo na mjestu događaja.

Na mjestu nesreće u tijeku je policijski očevid kojim će se utvrditi sve okolnosti i točan uzrok ove tragične prometne nesreće. Više informacija bit će poznato nakon dovršetka očevida.