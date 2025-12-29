Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 150
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
SMRT KOD KRAPINE

Tragedija u Zagorju: Vozač poginuo nakon slijetanja s ceste

Prometna nesreća između motora i osobnog vozila u Ulici Donje Svetice
Slaven Branislav Babic/PIXSELL, Ilustracija
VL
Autor
Šimun Ilić
29.12.2025.
u 15:12

Prema informacijama PU krapinsko-zagorske, do nesreće je došlo kada je osobni automobil iz zasad neutvrđenih razloga sletio s kolnika

Teška prometna nesreća u kojoj je jedna osoba smrtno stradala dogodila se danas oko 12:30 sati u mjestu Svedruža, na području općine Petrovsko u Hrvatskom zagorju, nekoliko kilometara od Krapine. Prema informacijama iz SMS-a PU krapinsko-zagorske, do nesreće je došlo kada je osobni automobil iz zasad neutvrđenih razloga sletio s kolnika. Vozač je pritom zadobio teške ozljede od kojih je preminuo na mjestu događaja.

Na mjestu nesreće u tijeku je policijski očevid kojim će se utvrditi sve okolnosti i točan uzrok ove tragične prometne nesreće. Više informacija bit će poznato nakon dovršetka očevida. 

Prošlo je pet godina od razornog potresa na Banovini

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!