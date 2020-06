DORH kratko odgovorio na prozivke za curenje informacija, objavili članak zakona

Nakon što su premijer Andrej Plenković i ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković danas ponovno govorili o curenju informacija iz Državnog odvjetništva, DORH se ponovno oglasio.

Na svojim su stranicama samo kratko objavili članak 6. Zakona o državnom odvjetništvu.

– Zabranjen je svaki oblik utjecaja, a posebno svaki oblik prisile prema državnim odvjetnicima i zamjenicima državnih odvjetnika, zlouporaba javnih ovlasti i osobnog utjecaja te korištenje medija i javnih istupanja u predmetima kaznenih djela koja se progone po službenoj dužnosti i u predmetima u kojima državni odvjetnik odnosno zamjenik državnog odvjetnika izvršava svoje ovlasti i dužnosti u zaštiti imovine Republike Hrvatske – stoji u članku kojeg je objavio DORH.

Premijer je danas, podsjetimo, rekao da ne zna kako DORH tako lakonski zna da nisu oni odgovorni za curenje informacija.

– Ne znam kako DORH to tako lakonski zna da nije do njih, kako su to ispitali. Imali ste slučaj gdje netko fabricira sms-ove predsjednika Vlade i potpredsjednice i nikom ništa. Koji postupak zbog toga traje, što je napravljeno u vezi toga – rekao je Plenković.

S druge strane ministar Bošnjaković ocijenio je da je priopćenje DORH-a i Uskoka u kojem oni ističu da nisu izvor informacija ''potpuno sekundarno'' i da ga zanima ime i prezime konkretnog počinitelja ''jer je to poruka za sve buduće postupke''.

– Bitno je da se u konkretnom predmetu, ako je došlo do curenja i proboja mjera, pronađu i procesuiraju odgovorni. Očekujem od Državnog odvjetništva Republike Hrvatske da poduzme mjere u otkrivanju počinitelja jer nisam siguran da je DORH u kratko vrijeme poduzeo sve mjere – rekao je Bošnjaković.

