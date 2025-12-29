Filmska scena kod Zadra: Bježao policiji, odbio testiranje, a onda mu nađen kokain

Noćas u 03.20 sati u Kalima policijski službenici Postaje pomorske i aerodromske policije Zadar zaustavili su automobil zadarskih registarskih oznaka kojim je upravljao 50-godišnjak koji se prethodno oglušio na svjetlosna i zvučna upozorenja policijskih službenika.

Tijekom daljnje kontrole vozač je odbio ponuđen preliminarni test na prisutnost opojnih sredstava u organizmu kao i ponuđeno stručno vađenje krvi i urina poradi analize i vještačenja.

Policijski službenici su od muškarca oduzeli PVC vrećicu u kojoj se nalazilo oko 3,80 grama kokaina. Vozač je uhićen i doveden u prostorije policije. Nakon prekršajne obrade zbog utvrđenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama te Zakona o suzbijanju zlouporabe droga, vozač je jučer odveden na Prekršajni odjel Općinskog suda u Zadru.

U optužnom prijedlogu policija je za vozača zatražila zadržavanje, kaznu zatvora od 15 dana, novčanu kaznu od 4.000,00 eura te izricanje zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od 6 mjeseci. Nakon saslušanja na sudu 50-godišnjaku je određena mjera zadržavanja u zatvoru u trajanju od 14 dana te je po policijskim službenicima predan u Zatvor u Zadru - istakli su iz zadarske policije.