'Izbor F-16 je izuzetan, to je ono što odgovara Hrvatskoj'

Vijeće za obranu dalo je Vladi preporuku za nabavu rabljenih borbenih zrakoplova F-16 od Izraela.

- Mislim da je to pravi izbor, jer jedno je načisto - da bi Hrvatska trebala produžiti dalje treba imati taj zračni vojni ambijent u smislu zadaća koje ima u miru, a vidjeli smo koliko to znači i u Domovinskom ratu. Tako da je izbor na F-16 izuzetan, to je ono što odgovara RH zbog toga što novi avion košta dvostruko skuplje nego ovaj koji je odradio 20 godina i još ima toliko - 20 do 25 godina - kazao je za N1 Antun Tus, umirovljeni stožerni general.

Smatra da našim pilotima neće trebati dugo za obuku i prilagodbu na F-16.

- Naši piloti koji sada lete na MIG-u, oni su istrenirani, oni će dobiti samo teoretski dio i odletjet će 1-2 leta, sjest će u avion s nastavnikom i pripremiti se - rekao je Tus.

Ministar Damir Krstičević rekao je u radijskoj emisiji 'A sada Vlada' kako smo donijeli veliku i povijesnu odluku 'zadržavanju sposobnosti nadzora zračnog prostora i zadržavanju tradicije borbenog zrakoplovstva'.

- Struka u ratnom zrakoplovstvu je odredila da nam je potrebno 12 zrakoplova, 10 jednosjeda, 2 dvosjeda i simulator. Minimalno, koliko je potrebno za sigurnost Hrvatske - naglasio je.

- Jasno da je to trošak, ali s državom Izrael ćemo napraviti strateško partnerstvo, pa je to i investicija. Tu je prilika za ulaganje - naglasio je Krstičević.