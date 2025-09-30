Izabran novi predsjednik Ustavnog suda

Ustavni sud Republike Hrvatske na današnjoj je sjednici donio Odluku o izboru predsjednika i zamjenice predsjednika Ustavnog suda Republike Hrvatske za sljedeće mandatno razdoblje. Naime, za predsjednika Ustavnog suda Republike Hrvatske tajnim glasovanjem s osam glasova izabran je prof. dr. sc. Frane Staničić. Njemu četverogodišnji manat počinje teći 13. listopada, istekom mandata sadašnjeg predsjednika dr. sc. Miroslava Šeparovića.

Za zamjenicu predsjednika Ustavnog suda Republike Hrvatske imenovana je izv. prof. dr. sc. Maša Marochini Zrinski, na mandat od dvije godine koji počinje teći istekom sudačkog mandata zamjenika predsjednika Ustavnog suda dr. sc. Mate Arlovića.

Od trinaest sutkinja i sudaca Ustavnog suda glasovanju za predsjednika i zamjenicu predsjednika pristupilo je osam sudaca, dok su suci Andrej Abramović, Sanja Bezbradica Jelavić, Biljana Kostadinov, Lovorka Kušan i Goran Selanec napustili sjednicu Suda prije početka glasovanja.