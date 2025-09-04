Objavljen poziv, SDP ne odustaje od odluke da nitko nema većinu u Ustavnom sudu

Iako je jučer u Narodnim novinama objavljen javni poziv za izbor ustavnih sudaca jer trojici iz aktualnog saziva istječe osmogodišnji mandat 12. listopada, male su šanse da će se oni uspjeti izabrati do tog roka. Štoviše, nije isključeno da se novi neće uspjeti izabrati ni do 12. travnja, do kada se aktualnim sucima kojima istječe mandat on može automatizmom produljiti ako se do prvog roka ne postigne dvotrećinska većina u Saboru za izbor novih.



Najjača oporena stranka SDP, naime, i ranije je najavljivala kako će kod dogovora s vladajućima o izboru tri suca inzistirati da jednog suca izaberu vladajući, jednog oporba, a da jedan bude stvar konsenzusa kako bi se izbjeglo da u Ustavnom sudu vladajući imaju "većinu". Jučer neslužbeno tvrde i kako od te formule ne misle odustati, što bi moglo dovesti do toga da Ustavni sud od idućeg proljeća ima samo desetero sudaca, redom onih oko kojih je dvotrećinska većina postignuta u prosincu prošle godine. Što bi značilo da bi mogao funkcionirati s parnim brojem sudaca, čime bi se onemogućilo preglasavanje, odnosno sve bi se odluke morale donositi doista konsenzusom.