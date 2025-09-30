Tko je Frane Staničić, novi predsjednik Ustavnog suda?

Ustavni sud Republike Hrvatske dobio je novo vodstvo nakon sjednice na kojoj je za novog predsjednika izabran Frane Staničić, dosadašnji ustavni sudac i redoviti profesor na Katedri za upravno pravo zagrebačkog Pravnog fakulteta. Njegov četverogodišnji mandat započinje 13. listopada, dan nakon što istekne osmogodišnji mandat dosadašnjem predsjedniku Miroslavu Šeparoviću. Za Staničićevu zamjenicu izabrana je sutkinja Maša Marochini Zrinski, bivša profesorica Pravnog fakulteta u Rijeci.

Izbor novog predsjednika suda nije proteklo bez kontroverzi budući da je odluka donesena u krnjem sastavu jer je čak petero od trinaest ustavnih sudaca demonstrativno napustilo sjednicu odmah nakon usvajanja dnevnog reda. Tako je novog predsjednika i njegovu zamjenicu izabralo preostalih osam sudaca.

Novi predsjednik Ustavnog suda, prof. dr. sc. Frane Staničić, rođen je 5. kolovoza 1981. godine u Makarskoj. Nakon završene osnovne škole u Baškoj Vodi i opće gimnazije u rodnoj Makarskoj, upisuje Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu gdje je diplomirao 2006. godine. Svoju akademsku karijeru započeo je odmah nakon diplome na istom fakultetu, kao asistent na Katedri za upravno pravo. Na tom je fakultetu 2011. godine i doktorirao s disertacijom na temu "Razvoj instituta izvlaštenja u Hrvatskoj". Sustavno je napredovao kroz akademska zvanja, od višeg asistenta i docenta do izvanrednog profesora, da bi 2022. godine bio izabran u zvanje redovitog profesora. Prije izbora za suca Ustavnog suda, od 2021. godine obnašao je i dužnost predstojnika Studijskog centra za javnu upravu i javne financije u statusu prodekana.

Osim impresivne akademske karijere, Staničić iza sebe ima i bogato iskustvo u radu s državnim institucijama i strukovnim tijelima. Bio je posebni savjetnik ministra znanosti i obrazovanja za pravna pitanja, član Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskog sabora od 2018. do 2020. te Odbora za zakonodavstvo od 2021. do 2024. godine. Član je Znanstvenog vijeća za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava HAZU-a, Akademije pravnih znanosti Hrvatske te niza drugih stručnih povjerenstava, uključujući i ono za provedbu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije. Autor je četiri knjige te više od sedamdeset znanstvenih i tristo stručnih radova, a područja njegova znanstvenog interesa obuhvaćaju upravni postupak, upravni spor, izvlaštenje, pravni položaj vjerskih zajednica i odnose države i crkve.