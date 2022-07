Italija proglasila izvanredno stanje u sjevernim regijama pogođenima sušom

Italija je u ponedjeljak proglasila izvanredno stanje za područja oko rijeke Po, koja osigurava uvjete za otprilike trećinu poljoprivredne proizvodnje u zemlji i bilježi najniži vodostaj u posljednjih 70 godina.

Vladina će uredba omogućiti vlastima da smanje birokraciju i odmah poduzmu mjere ako smatraju da je to potrebno, kao što je nametanje racionalizacije vode za domove i tvrtke.

Po je najduža rijeka u Italiji koja teče više od 650 km kroz bogati sjever Italije. Međutim, mnogi dijelovi vodenog puta su presušili i poljoprivrednici kažu da je tok toliko slab da slana morska voda prodire u unutrašnjost, uništavajući usjeve.

Foto: GUGLIELMO MANGIAPANE/REUTERS FILE PHOTO: Agricultural entrepreneur Federica Vidali, 29, checks her damaged soy plant, affected by salty seawater flowing into drought-hit River Po in Porto Tolle, Italy June 23, 2022. Picture taken 23, 2022. REUTERS/Guglielmo Mangiapane/File Photo Photo: GUGLIELMO MANGIAPANE/REUTERS

Vlada je zbog suše uvela izvanredno stanje u pet sjevernih regija - Emilii-Romagni, Furlaniji-Julijskoj krajini, Lombardiji, Pijemontu i Venetu - namijenivši prvotno 36,5 milijuna eura za pomoć u rješavanju nestašice vode.

“Izvanredno stanje ima za cilj upravljanje trenutnom situacijom izvanrednim sredstvima i ovlastima, uz pomoć ugroženom stanovništvu”, priopćila je vlada.

Foto: GUGLIELMO MANGIAPANE/REUTERS FILE PHOTO: A view shows Po's dry riverbed, as parts of Italy's longest river and largest reservoir of freshwater have dried up due to the worst drought in the last 70 years, in Boretto, Italy June 22, 2022. Picture taken June 22, 2022. REUTERS/Guglielmo Mangiapane/File Photo Photo: GUGLIELMO MANGIAPANE/REUTERS

Talijanski mediji izvijestili su da premijer Mario Draghi također razmatra imenovanje povjerenika za koordinaciju odgovora na sušu, na sličan način na koji je vlada imenovala povjerenika za nadzor krize izazvane koronavirusom.