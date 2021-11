Ispovijest najpoznatije hrvatske mule: 'Ostao sam bez novca. Ponudilo mi se pet do šest tisuća eura za jednu kilu...'

Nedavno su na aerodromu u Zagrebu uhićene dvije mule s dva kilograma kokaina, a bila je riječ o dvjema ženama. Letom iz Sao Paula preko Istanbula jedna od njih sletjela je u Zagreb. Narkotici su bili uz tijelo, ušiveni u odjeću. Druga je imala sličnu rutu.

Domagoj Tobler, najpoznatija je hrvatska mula. ''Ponudilo mi se pet do šest tisuća eura za jednu kilu da donesem. Mi smo izlazili iz Austrije do Italije, pa Sao Paulo pa Paragvaj. To je bio i povratak jer direktno bi bilo jako sumnjivo. Tako da smo došli na aerodrom, odvojili su nas i počeli su njega ispitivati jer je bio nervozan. Par dana poslije se otkrilo da on nosi ove kapsule u sebi, izvadili su mu to'', počinje priču Domagoj Tobler za Provjereno.

Dobili su 18 godina zatvora. ''Iskreno govorim, sada prvi puta za televiziju. Nije nam se prijetilo, prihvatili smo posao. Ja sam, kako kažem, par puta napravio taj posao'', priznaje. Naše najpoznatije mule uhićene su 2011. godine u zračnoj luci u Asuncionu, glavnom gradu Paragvaja. Lokalni sud presudio je Domagoju Tobleru i Mirku Novakoviću kaznu zatvora do 2029. godine.

''Sad sam izašao iz samice. Bio sam u samici bez ikakvog razloga. Evo, tek nakon pet dana jedem'', rekao je ekipi Provjerenog. Prije gotovo 11 godina letio je iz Hrvatske za Paragvaj iz kojeg se nije vratio. Promijenio je devet zatvora.

''Najteži trenuci su mi bili kad sam pao 2011. godine i sad kad sam bio u unutrašnjosti tri godine i tri mjeseca bez da vidim obitelj, sina i ženu. To što sam bio u zatvorima, kako se kaže, maksimalne sigurnosti, maksimalna opasnost'', priča.

Svaki zatvor ima svoj, kaže, karakter i svoj način preživljavanja. U početku je bilo najteže. Nije znao jezik, a stranci nisu poželjni. ''Uvijek sam imao okršaja, tučnjava, bio pokraden puno puta. Puno puta sam ja bio uboden nožem'', otkrio je.

Trenutačno je u zatvoru koji se zove Emboscada. U videu je pokazao kako većina zatvorenika spava na podu, a kupaonica ne funkcionira. Imaju samo jedan tuš Kada je krenuo u posao krijumčarenja droge, u Hrvatskoj je bila velika kriza. A on je ostao bez posla u MORH-u. Bio je u dugovima i odlučio se na rizik.

''Bili smo ostali bez novaca i kontaktirala me jedna osoba koja je sada nažalost mrtva. Pitala me bih li htio zaraditi nešto novaca i ja sam rekao naravno, što god treba. Bit ću iskren, ja sam duže vrijeme išao, dolazio. Naravno, kad sam prvi put otišao, svidjelo mi se zaraditi novac, pa sam išao i opet i opet'', ispričao je Domagoj za Provjereno.

U jednom je trenutku i odustao. No ubrzo je ostao bez novca. Želio je natrag, pa ih je sam potražio. U njegovu slučaju nije bilo prisile. Sve je bilo prijateljski. Grupa, odnosno organizacija u koju je ušao, htjela mu je prepustiti posao i postaviti ga za šefa, no nije htio. Ali pristao je tražiti mule.

''Bila je kriza u Hrvatskoj u to vrijeme. Znači, bilo je lako nabaviti osobu, svatko bi išao. Za pet, šest tisuća eura, svatko bi išao na par dana. Oni ti plate kartu, putovnicu, kupe ti robu, torbu, sve je spremno, novo. Nema toliko pripreme, nego se traže ovako ljudi koji su više komunikativni. Ljudi koji znaju pričati. Na aerodromu moraš odgovoriti prije nego ti oni postave pitanje. Moraš biti spreman, ne smiju čekati tvoj odgovor jer tu vide da si nervozan, da ne znaš što ćeš reći'', kaže.

Pali su jer su ih uhvatili u laži! Na carini su rekli da dolaze u provod, a imali su poklone u torbi, parfeme, što znači da su nekome dolazili. To ih je stavilo pod povećalo. Njegov bivši suradnik Mirko, koji kaznu služi u lepoglavskom zatvoru, progutao je više od 80 kapsula.

'U jednom momentu sam vidio da nije dobro. Navodno su nas zbog toga u Paragvaju na aerodromu uspjeli, vidjeli su da se on nešto znoji, imao je podočnjake. Prvo su njega odvojili'', priča Domagoj.

Imali su priliku izaći za pet godina jer je Domagoj, tvrdi sam, potplatio suce. Trebali su potpisati priznanje. No Mirko, njegov kompanjon, nije potpisao. Vjerovao je da može dobiti i manju kaznu. Prevario se. Obojica su dobila 18 godina robije.