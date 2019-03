SDP-ov gradonačelnik uvjetno osuđen: Isplaćivao si naknadu za odvojeni život na koju nije imao pravo

Dubravko Bilić, sadašnji SDP-ov gradonačelnik Ludbrega i bivši ravnatelj Agencije za zaštitu osobnih podataka, na zagrebačkom Županijskom sudu uvjetno je osuđen zbog zloporabe položaja. Priznao je krivnju te je temeljem nagodbe s USKOK-om uvjetno osuđen na pet mjeseci zatvora uz rok kušnje od godinu dana. Uz to, u državni proračun mora uplatiti oko 24.000 kuna, a mora platiti i 1000 kuna troškova sudskog postupka.

Prema optužnici, Bilić se teretio da je 15. svibnja 2012. kao ravnatelj Agencije za zaštitu osobnih podataka donio odluku o isplati naknade za odvojeni život. Prema toj odluci pripadalo mu je 1000 kuna mjesečno, a Biliću je ta naknada isplaćivana od svibnja 2012. do lipnja 2013. U tom vremenu isplaćeno mu je 14.500 kuna, iako on na taj novac nije imao pravo, jer u to vrijeme nije živio odvojeno od obitelji. Naime, svaki je dan službenim automobilom putovao iz Ludbrega u Zagreb na posao te natrag.