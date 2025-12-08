Fuchs na otvaranju Dana AZOO-a najavio ključna ulaganja: 'Bez učitelja nema budućnosti'

U Konvencijskom centru Amadria Park u Šibeniku danas je svečano otvorena konferencija Dani Agencije za odgoj i obrazovanje 2025., kojom se obilježava i 150 godina djelovanja Agencije.

Skup je okupio oko 1500 sudionika – ravnatelje predškolskih ustanova, voditelje županijskih stručnih vijeća, djelatnike AZOO-a i druge ključne dionike sustava, a predstavljene su najnovije obrazovne politike, inovativni pristupi učenju i poučavanju te primjeri dobre prakse iz vrtića i škola diljem Hrvatske, sve s ciljem jačanja profesionalnih kompetencija odgojno-obrazovnih radnika i unaprjeđenja sustava odgoja i obrazovanja. Skup se održava u okviru projekta ISKRA – Jačanje kompetencija odgojno-obrazovnih radnika u skladu s reformskim procesima – faza I, ključnog nacionalnog projekta usmjerenog na unapređenje profesionalnog razvoja i jačanje institucionalnih kapaciteta u obrazovnom sustavu.

Sudionike su na početku konferencije pozdravili prof. dr. sc. Radovan Fuchs, ministar znanosti, obrazovanja i mladih, mr. sc. Katarina Milković, ravnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje, Paško Rakić, župan Šibensko-kninske županije, te gradonačelnik Šibenika Željko Burić. Otvorenje konferencije označilo je početak dvodnevnog stručnog programa u kojem će odgojno-obrazovni radnici razmjenjivati iskustva, stjecati nova znanja i planirati daljnje korake provedbe reformskih procesa u hrvatskom obrazovnom sustavu.

Mr. sc. Katarina Milković, ravnateljica AZOO-a, dodijelila je zahvalnice dosadašnjim ravnateljima Agencije za odgoj i obrazovanje, kao i radnicima Agencije za odgoj i obrazovanje, te se obratila nazočnima i povodom obljetnice Agencije, koja s ponosom obilježava 150 godina tradicije poučavanja i učenja, tijekom kojih su se oblikovale generacije odgojno-obrazovnih djelatnika i učenika.

Tijekom 150-godišnje povijesti Agencija je prolazila različita povijesna i društvena razdoblja, ali je unatoč promjenama uvijek sačuvala istu zadaću – stručnu i savjetodavnu pomoć sudionicima odgojno-obrazovnog sustava.

Svoju bogatu tradiciju temelji na kontinuiranoj težnji za unaprjeđenjem kvalitete obrazovanja, usklađivanjem s europskim standardima te očuvanjem spoznaja nacionalnih obrazovnih vrijednosti i kulturne baštine sustavnim poučavanjem i prijenosom informacija.

Ministar Radovan Fuchs u svojem je obraćanju čestitao Agenciji 150. obljetnicu rada te, uz ostalo, istaknuo kako je ulaganje u kompetencije odgojno-obrazovnih radnika preduvjet kvalitetne provedbe kurikularnih i svih reformskih procesa u školama i vrtićima.

„Danas obrazovanje i znanost čine 12 % državnog proračuna i 5 % BDP-a. U sinergiji nacionalnih i europskih sredstava pokrenuli smo investicijski ciklus od 2,7 milijardi eura u obrazovanje – od vrtića do fakulteta i znanstvenih instituta. Ova ulaganja plod su naše vizije – da Hrvatska bude zemlja u kojoj je obrazovanje dostupno, moderno i jednako kvalitetno u svakom gradu i selu. No svega toga ne bi bilo bez učitelja i nastavnika o čijem angažmanu uvelike ovisi budućnost naše djece i učenika“, istaknuo je ministar Fuchs.

Sudionicima konferencije u nastavku programa obratili su se Mile Živčić, Vinko Filipović i Hrvoje Puljiz, ravnatelji Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja i Hrvatske akademske i istraživačke mreže CARNET, te mr. sc. Antonija Gladović, ravnateljica Agencije za mobilnost i programe EU. Predstavljen je projekt ISKRA, rezultati istraživanja TALIS te eksperimentalni program „Osnovna škola kao cjelodnevna škola – uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja“.

Projekt ISKRA, čija je vrijednost 4.813.555,80 eura (85 % financirano iz Europske unije i Europskog socijalnog fonda, 15 % nacionalno), potpisan je 23. srpnja 2025. i provodit će se do siječnja 2027. Njegov je cilj unaprijediti i modernizirati profesionalni razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima kroz izradu novih modela stručnog usavršavanja, reformu uvođenja pripravnika, optimizaciju sustava praćenja odgojno-obrazovnog rada, izradu nacionalnih planova profesionalnog razvoja te uspostavu osam pokaznih učionica diljem Hrvatske.

Međunarodno istraživanje o učenju i poučavanju (TALIS), u kojemu su sudjelovale 53 zemlje, pokazalo je nekoliko pozitivnih trendova, među kojima je i podatak da hrvatski učitelji i nastavnici spadaju među najobrazovanije. Također, zanimanje učitelja u Hrvatskoj jedno je od najstabilnijih, tako da više od 90 posto zaposlenih ima stalni ugovor o radu, što je znatno iznad europskog prosjeka te prosjeka Organizacije za gospodarsku sura