Iskušajte disc golf zdrav sport idealan za obitelj

Nino Đurak, Danica Pajtak, Aleksandar Bato Sudžuković, Radule Raško Mikić, Aleksandar Aki Vucković, Ana Gorički, Ira Molnar Gorički, Tomislav Gorički, Mario Mesarić, Marko Marčec i Vjeran Tuhtan. Članovi su to državne reprezentacije za koje je malotko čuo, kao i za njihov sport. A hrvatska disc golf reprezentacija nedavno je osvojila 14. mjesto na svjetskom ekipnom prvenstvu u Varaždinu.

Gumeni diskovi umjesto golf-loptica

Disc golf? Taj sport igra se već 50 godina, najpopularniji je u SAD-u te posebno u Skandinaviji, gdje se uređuju tereni u parkovima i studentskim kampusima.

– Sport je vrlo sličan klasičnom golfu, samo igrači bacaju posebno dizajnirane plastične ili gumene diskove slične frizbijima, kojima trebaju pogoditi disc golf koš. Teren za disc golf može se – za 50.000 kuna – lako postaviti na gotovo svaku površinu. Kako disk putuje zrakom, a ne po tlu, može se igrati na livadi, u šumi, po kamenju, pijesku... Samim time ekološki je prihvatljiv. Svakom rekreativnom igraču dovoljna su dva leteća diska, koji se u Hrvatskoj mogu kupiti po cijeni od 70 do 90 kuna – kažu u Hrvatskom flying disc golf savezu, koji vodi Tomislav Gorički.

Ističe da Hrvatska ima golem potencijal za otvaranje novih disc golf terena. Hrvatski flying disc savez osnovan je 2013. i ima šest aktivnih klubova. Član je Svjetske flying disc federacije, koja je članica Međunarodnog olimpijskog odbora. Tim se sportom redovito bavi oko pola milijuna ljudi diljem svijeta, a od osam do 12 milijuna ga je barem iskušalo. Uobičajen teren za disc golf sastoji se od 18 staza, igra se u grupama od četiri do šest igrača, a prolazak cijelog terena traje oko dva do tri sata.

– Na stazi svi igrači počinju s iste polazne pozicije, a igru nastavljaju s mjesta na kojem im se zaustavio disk. Cilj igre je u što manje bacanja pogoditi diskom u završnu poziciju. Pobjeđuje onaj koji nakon odigranog cijelog terena ima najmanji broj izvedenih bacanja – objašnjavaju igrači. Sport je, dodaju, lako naučiti, ali teško usavršiti, i u tome je njegova posebnost. Usto, taj sport mogu igrati jednako dobro osobe oba spola i svih dobi, pa je idealan za obitelji.

Novi teren u Stubakima

– U svim mečevima pružili smo odličan otpor i vrlo dobru igru, a posebno bih istaknuo ženski dio naše reprezentacije bez čijih bi bodova prolazak u top 16 bio manje vjerojatan – kazao je Gorički.

U Hrvatskoj se disc golf sezona nastavlja Prvenstvom Hrvatske 24. rujna na Platku kraj Rijeke, prvom terenu u državi, uređenom 2014., a u listopadu se nastavlja i hrvatska liga na novom terenu u Stubakima.