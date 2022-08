Pickleball - novi sport u Hrvatskoj i za rekreativce i za turiste

Svakog ljeta kada planiram raspored za odmor i odlazak na more, redovito provjeravam obavijesti u chat grupi svoje teniske amaterske lige. Naime, kao teniski rekreativci volimo priliku zaigrati tenis na raznim destinacijama te sportom začiniti i godišnji odmor. Tako sada već redovito članovi naše lige Glavno da se igra (možete se prijaviti na web stranici tenisliga.com) najavljuju u kojem periodima su gdje na moru i rado će se odazvati na meč i onim igračima s kojima do sada nisu igrali.

Sve više je zapravo građana koji uz kupanje, mora i sunce, traže i dodatne sadržaje za rekreaciju kada su na odmoru. Posebice to primjećujem kod stranih turista, koji izgleda vole iskoristiti svaki trenutak u danu pa idu i na izlete, šetnje po Plitvičkim jezerima, bicikliraju ili se bave nekim drugim sportom. A sve češće primijetim i da im neki naši hoteli ili resortovi nude pritom i profesionalne trenere i animiraju ih u takvim sportskim aktivnostima.

Tako sam ove godine imao prilike iz prve ruke iskusiti jedan sportski kamp pickleballa, sporta nalik tenisu koji je u Hrvatskoj slabije poznat, ali i ovdje počinje stvarati bazu igrača. Jedna američka agencija dosjetila se kako svojim klijentima ponuditi i specifičnu rekreaciju uz odlične destinacije pa su im uz turneju hrvatskom obalom angažirali i profesionalne igrače pickleballa. Zamislite da ste zainteresirani za neki sport, a onda vam finese i dodatne satove treninga demonstrira najbolji igrač na svijetu. E, upravo to sam doživio ovog ljeta u Zadru, kada je američki igrač Ben Johns trenirao skupinu aktivnih američkih turista.

Foto: Danijel Lijović Profesionalni sportaši Ben Johns i Corrine Carr demonstriraju pickleball u Zadru

Ovaj mladi sportaš ima 23 godine, a trenutno je broj jedan na pickleball ranking listi u svim konkurencijama (pojedinačno, u parovima i mješovitim parovima). S njim su u Zadru bili i profesionalni igrači ovog sporta Adam Stone i Corrine Carr, koji su demonstraciju pickleballa hrvatskim građanima odradili u Zagrebu s grupom hrvatskih entuzijasta zaljubljenika u ovaj sport.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL 12.06.2022., Zagreb - U osnovnoj skoli Lotrscak odrzana je demonstracija novog sporta Pickleball, koji je slican tenisu i badmintonu. Profesionalni igraci iz Amerike Corrine Carr i Adam Stone. Photo: Tomislav Miletic/PIXSELL

No, nije sve samo na Amerikancima, u Zagrebu sam upoznao skupinu domaćih rekreativaca koji žele u Hrvatskoj popularizirati sport pickleball, osnivati klubove i zaintrigirati čim više svojih sugrađana da se sportski više rekreiraju. Odlična stvar ovog sporta je činjenica da je ulazna razina tehnički puno manje zahtjeva od jednog tenisa za koji vam trebaju sati i sati treniranja kako biste naučili pravilno igrati forhend, bekhend, servis... Pickleball se igra manjim reketima i posebnom plastičnom lopticom pa je potrebno i manje snage za osnovne udarce. Također, igra se i na manjem terenu. Sve ovo čini ga vrlo prikladnim za široke dobne skupine pa ga mogu igrati i djeca i stariji, a i dalje je vrlo zanimljiv za strateško nadmetanje pa je zanimljiv i tenisačima, igračima badmintona, padela, stolnog tenisa...

VIDEO Čekali trajekt u Splitu pa zaigrali - pickleball

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Prije nekoliko tjedana pridružio sam se pickleball akciji na otoku Braču. Uz nekoliko demonstrativnih igara u Zagrebu, upravo se na Braču pokrenula prava mala zajednica fanova ovog sporta. A u srcu zajednice je Hrvatica s kanadskom adresom Mirjana Juras (63). Ona se prošle godine zaljubila u ovaj sport za koji kaže da joj je donio novu mladost i sada ga voli igrati kamo god otputuje. Posebno u njenoj Hrvatskoj gdje je većinu svog godišnjeg odmora provela promovirajući pickleball i stvarajući nove zaljubljenike u ovaj sport. Mirjana posjeduje izuzetnu osobnost i jedna je od onih osoba koja svima želi pomoći, a istovremeno toliko inspirira i motivira druge da gotovo nema prepreke koju ona ne bi mogla savladati. A Mirjana je nadvladala i teške trenutke u svom životu kao kada je u 90-ima u svojima 30-ima promijenila svoju životnu sredinu pa bez znanja engleskog jezika u Kanada krenula iznova graditi život i karijeru. U međuvremenu je pomogla nizu hrvatskih studenata u Kanadi koje je znala udomiti, a sada je postala svojevrsni ambasador sporta pickleball. Njen entuzijazam doveo je u Zagreb profesionalne igrače ovog sporta, a na Braču je i slučajne prolaznike, strane turiste zainteresirala za ovaj sport.

Foto: Privatna arhiva

- Prvo prezentiranje pickleballa predstavila sam u lipnju u Zagrebu uz pomoć svjetski poznatih profesionalaca Corrine Carr i Adama Stonea iz Amerike. Taj događaj naišao je na zanimanje ljudi svih dobnih skupina. Kako bi se igra proširila izvan Zagreba odlučila sam predstaviti pickleball i u Milni te Supetru na otoku Braču. Odabrala sam ove destinacije jer vidim potencijal i svrsishodnost da se taj sport razvija. Interes su pokazale turističke organizacije kao i lokalno stanovništvo da obogate sportske sadržaje. Na prezentaciji u Zagrebu i Braču formirao se tim zainteresiranih igrača pickleballa koji su voljni nastaviti promoviranje, treniranje i igranje pickleballa u Hrvatskoj. Nadam se da će u skoroj budućnosti ovaj novi sport naći svoje mjesto u Hrvatskoj, izjavila je Mirjana Juras.

Foto: Privatna arhiva

Ispostavilo se da je ovaj sport prikladan i ne samo za profesionalne i rekreativne igrače, nego i za - turističku ponudu. Naime, cijelu akciju koju je Juras pokrenula podržao je i načelnik grada Milne na Braču pa planiraju napraviti terene i uvrstiti ovaj sport u turističku ponudu.

- Općina Milna prepoznala je potrebu za rekreacijskim sportom u smislu širenja turističku ponudu. Aktivno smo počeli na ovom području uređivati sportsko rekreacijsku zonu. Ovdje gdje prezentiramo pickleball je malonogometni terene, pred ovu sezonu smo izgradili i teniski teren, teren za odbojku, sljedeću godinu dolazi jošp jedan teniski teren. Sada je najnovije da uklapamo i ovaj sport pickleball koji je u usponu, čitao sam da je u velikom usponu, pogotovo u Americi. A mi imamo i goste iz tog područja i goste koji traže i takvu vrstu odmora aktivnog u kojem mogu uključiti i svoju rekreaciju. Planirat ćemo i u sljedećem proračunskom razdoblju da na ovom području u turističku ponudu uključimo i izgradnju dva pickleball terena u Milni. I da proširimo ekspanziju sportske rekreativne ponude u našoj općinu, a to se može gledati i šire u ponudi cijelog otoka Brača - rekao je Frane Lozić, dugogodišnji načelnik općine Milna, koji se također okušao u ovom sportu.

Foto: Privatna arhiva

A raspituju li se strani turisti i agencije koje sportove mogu igrati u Hrvatskoj kada dođu na odmor upitali smo direktoricu turističke zajednice općine Milna Anu Grassi:

"Turisti se definitivno raspituju i pripremaju, to im je razlog odlučivanja pri odabiru destinacije. Dakle, prvo istraže ponudu, i svaki dodatni sadržaj na našoj destinaciji nama je plus jer može privući i nekoga tko nije bio dosad naš gost. Kod nas strani turisti i jesu najzastupljeniji, domaći turisti su jednako važni, ali čine oko 10 posto. Ovaj sport pickleball nije toliko poznat u Hrvatskoj, ali imamo i druge ponude, i jako se trudimo uvesti aspekt aktivnog turizma. Aktivni turizam produljuje sezonu, u špici sezone smo mi već popunjeni, ali širimo ponudu za dulji period kako bismo mogli dovesti više ljudi. Svakako ćemo iskoristiti svu našu sportsku ponudu za našu promociju, vjerojatno ćemo na kongresima sportskog turizma predstaviti sve što imamo i bit ćemo tako vidljivi kao destinacija. Sa Svpetrvs hotelima koji najviše i dovode američke turiste na Brač, i do sada smo imali udruženo oglašavanje, i nastavit ćemo s time, samo s proširenom ponudom u kojoj će biti i pickleball. Kao što smo saznali tijekom predstavljanja ne radi se o sportu koji iziskuje značajnije materijalne troškove ni zahtjevnu infrastrukturu", poručuje nam Ana Grassi. Ona se i posebno zahvalila Mirjani Juras:

"Upućujem sve pohvale Mirjani koja s velikim zanosom i oduševljenjem predstavlja ovaj sport u Hrvatskoj, počevši od Zagreba pa do Milne i tako donosi jednu lijepu novost u našu sredinu i započinje jednu novu sportsku priču."

U svakom slučaju pickleball je zamijetio i jedan od najbogatijih hrvatskih iseljenika Marion Duzich, koji na Braču ima više investicija i projekata, uključujući i Waterman Svpetrvs hotel, kao i Resort Gava koji imaju i polivalentna sportska igrališta, kao i terene za tenis, padel, košarku, a izgleda uskoro i za pickleball.

Foto: Privatna arhiva

- Ovdje možete igrati padel, tenis, nogomet, košarku, sada i pickleball. Načelnik Milne izgradio je lijepo višenamjensko igralište u Milnoj. Ovdje ima i puno nautičkog turizma. I s našim hotelima mislim da idemo u pravom smjeru. U Milni su tek 6-7 godina i vrlo smo uzbuđeni, imamo fantastične planove za Milnu. Dizajniramo maslinik s preko 2000 stabljika u blizini grada, razvijamo glamping s divnim restoranom otvorenog tipa i rooftop barom. Imat ćemo muzej masline, htjeli bismo napraviti i mali vodeni park, farmu s povrćem... Do 2024. već planiramo imati prve goste i u tim novim dijelovima. Da to je brzo, ali imamo i podršku lokalne zajednice, bez toga se nikad ne bi dogodilo. Svi se radujemo i novom sportu pickleballu, želimo i turnire na Braču organizirati - poručio je Marion Duzich.

Pickleball se dakle za sada igra u Zagrebu, na Braču i Slavonskom Brodu gdje zapravo već više godina lokalna ekipa uživa u ovom sportu, a sada i oni šire priču oko razvoja pickleballa u Hrvatskoj.

- Pickleball vikend na Braču je ispunio sva naša očekivanja. Ponajviše s upoznavanjem novih ljudi koji su bitni za organizaciju kako samog otoka tako i našeg sporta pickleballa. S njima kao pravim domaćinima možemo iskoristiti svu ljepotu sporta i približiti ga lokalnim stanovnicima otoka. Velika je stvar što će se dogodine izgraditi tereni za pickleball što nam pomaze u ostvarivanju plana da se osnuje klub na Braču. Svaki početak je težak i treba puno upornosti, ali sa svime viđenim na Braču i koliko pozitivnih ljudi je uključeno u ovaj projekt lakše je ostvariti sve ciljeve koji su pred nama - ističe Nikola Begić, jedan od aktivnijih igrača pickleballa koji u Zagrebu koordinira termine za igranje. Ako želite isprobati ovaj sport možete se javiti na Facebook stranicu Pickleball Zagreb.

U međuvremenu i Bill Gates je na Twitteru i Facebooku objavio video u kojem kaže da igra pickleball već 50 godina...