Iranci ismijavaju Trumpa: 'Pregovarate sami sa sobom?'

09:00 - Irački islamski otpor, skupina koju podupire Iran, objavila je snimku napada na američku bazu Victoria u Bagdadu.

Koristeći FPV dronove pogodili su radar 64-AN/MPQ u bazi te jedan helikopter Sikorsky UH-60 Black Hawk. Baza Victoria je, od početka rata protiv Irana, pod konstantnim napadima proiranskih skupina u Iraku.

Napad na američku bazu iračkog islamskog otpora

08:30 - Kuvajt i Saudijska Arabija izjavili su da su odbili nove napade dronova, ne navodeći odakle su došli. Dronovi su gađali spremnik goriva u međunarodnoj zračnoj luci Kuvajt, uzrokujući požar, ali nije bilo žrtava, izjavila je kuvajtska uprava za civilno zrakoplovstvo. Iranska Revolucionarna garda priopćila je da je pokrenula novi val napada na lokacije u Izraelu, uključujući Tel Aviv i Kiryat Shmonu, kao i američke baze u Kuvajtu, Jordanu i Bahreinu, izvijestili su iranski državni mediji.

06:50 - Izraelska vojska tvrdi da su nove rakete lansirane prema Izraelu. U objavi na Telegramu Izraelske obrambene snage (IDF) tvrde da su rakete lansirane iz Irana i da 'obrambeni sustavi djeluju kako bi presreli prijetnju'.

Javnost je pozvana da "djeluje odgovorno" i slijedi mjere opreza poslane ljudima u relevantnim područjima - jer upute "spašavaju živote". - Nakon primitka upozorenja, javnost se upućuje da uđe u zaštićeni prostor i ostane tamo do daljnjega. Napuštanje zaštićenog prostora dopušteno je samo nakon primitka izričitih uputa - dodaje se u objavi.

06:25 - Trumpove ponovljene tvrdnje posljednjih dana o napretku u pregovorima s Iranom dočekane su s ismijavanjem u Teheranu. Glasnogovornik vojske kaže da američki predsjednik pokušava "prikazati vaš poraz kao sporazum".

Potpukovnik Ebrahim Zolfaghari komentirao je situaciju na državnoj televiziji. - Strateška sila o kojoj ste govorili pretvorila se u strateški neuspjeh. Onaj koji tvrdi da je globalna supersila već bi se izvukao iz ovog nereda da je mogao - rekao je.

Možda najponižavajući dio njegove poruke SAD-u bio je: "Jesu li vaši unutarnji sukobi dosegli točku u kojoj pregovarate sami sa sobom?" Njegova izjava uslijedila je nakon izvješća da je Trumpova administracija izradila plan od 15 točaka za okončanje rata, piše Sky News.

06:15 - Cijene nafte ponovno su pale zbog rastućih nada u deeskalaciju. Brent sirova nafta pala je za 5,9% na 94,42 dolara po barelu. U utorak je bila oko 104 dolara. Referentna američka sirova nafta pala je u srijedu ujutro za 5,1% na 87,65 dolara po barelu.

Dok Iran negira da se pregovori vode, a napadi na Bliskom istoku se nastavljaju, Pakistan je ponudio da bude domaćin razgovora između Washingtona i Teherana. U međuvremenu, navodno će najmanje 1000 američkih vojnika iz 82. zračnodesantne divizije biti raspoređeno na Bliski istok u nadolazećim danima.

06:05 - Izraelske obrambene snage nastavile su s napadima u južnom Libanonu. To dolazi nakon što je ministar obrane Israel Katz potvrdio planove za okupaciju zemlje do rijeke Litani. U izjavi sinoć, IDF je rekao da je pokrenuo napad u području Bint Jbeil.

Ovo je, kako se navodi, posljednji u nizu napada u posljednjih nekoliko dana, a jedan od njihovih glasnogovornika, Avichay Adraee, također je izdao upozorenje na evakuaciju za još nekoliko područja u južnom Libanonu, rekavši da će Izrael izvesti daljnje napade.

Izrael opravdava svoje napade u tom području tvrdeći da mu je potrebna obrambena zona kako bi zaštitio svoje građane koji žive na sjeveru zemlje.