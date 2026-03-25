Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 46
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PRATITE UŽIVO

Iranci ismijavaju Trumpa: 'Pregovarate sami sa sobom?'

Foto: Screenshot
Autor
Robert Jurišić
25.03.2026.
u 09:00

Izraelske obrambene snage nastavile su s napadima u južnom Libanonu

  • Izrael nastavio s napadima u Libanonu
  • Cijene nafte pale
  • Iranci ismijavaju Trumpa

09:00 - Irački islamski otpor, skupina koju podupire Iran, objavila je snimku napada na američku bazu Victoria u Bagdadu.
Koristeći FPV dronove pogodili su  radar 64-AN/MPQ u bazi te jedan helikopter Sikorsky UH-60 Black Hawk. Baza Victoria je, od početka rata protiv Irana, pod konstantnim napadima proiranskih skupina u Iraku.

Napad na američku bazu iračkog islamskog otpora

08:30 - Kuvajt i Saudijska Arabija izjavili su da su odbili nove napade dronova, ne navodeći odakle su došli. Dronovi su gađali spremnik goriva u međunarodnoj zračnoj luci Kuvajt, uzrokujući požar, ali nije bilo žrtava, izjavila je kuvajtska uprava za civilno zrakoplovstvo. Iranska Revolucionarna garda priopćila je da je pokrenula novi val napada na lokacije u Izraelu, uključujući Tel Aviv i Kiryat Shmonu, kao i američke baze u Kuvajtu, Jordanu i Bahreinu, izvijestili su iranski državni mediji.

06:50 - Izraelska vojska tvrdi da su nove rakete lansirane prema Izraelu. U objavi na Telegramu Izraelske obrambene snage (IDF) tvrde da su rakete lansirane iz Irana i da 'obrambeni sustavi djeluju kako bi presreli prijetnju'.

Javnost je pozvana da "djeluje odgovorno" i slijedi mjere opreza poslane ljudima u relevantnim područjima - jer upute "spašavaju živote". - Nakon primitka upozorenja, javnost se upućuje da uđe u zaštićeni prostor i ostane tamo do daljnjega. Napuštanje zaštićenog prostora dopušteno je samo nakon primitka izričitih uputa - dodaje se u objavi.

06:25 - Trumpove ponovljene tvrdnje posljednjih dana o napretku u pregovorima s Iranom dočekane su s ismijavanjem u Teheranu. Glasnogovornik vojske kaže da američki predsjednik pokušava "prikazati vaš poraz kao sporazum".

Potpukovnik Ebrahim Zolfaghari komentirao je situaciju na državnoj televiziji. - Strateška sila o kojoj ste govorili pretvorila se u strateški neuspjeh. Onaj koji tvrdi da je globalna supersila već bi se izvukao iz ovog nereda da je mogao - rekao je.

Možda najponižavajući dio njegove poruke SAD-u bio je: "Jesu li vaši unutarnji sukobi dosegli točku u kojoj pregovarate sami sa sobom?" Njegova izjava uslijedila je nakon izvješća da je Trumpova administracija izradila plan od 15 točaka za okončanje rata, piše Sky News.

06:15 - Cijene nafte ponovno su pale zbog rastućih nada u deeskalaciju. Brent sirova nafta  pala je za 5,9% na 94,42 dolara po barelu. U utorak je bila oko 104 dolara. Referentna američka sirova nafta pala je u srijedu ujutro za 5,1% na 87,65 dolara po barelu.

Dok Iran negira da se pregovori vode, a napadi na Bliskom istoku se nastavljaju, Pakistan je ponudio da bude domaćin razgovora između Washingtona i Teherana. U međuvremenu, navodno će najmanje 1000 američkih vojnika iz 82. zračnodesantne divizije biti raspoređeno na Bliski istok u nadolazećim danima.

06:05 - Izraelske obrambene snage nastavile su s napadima u južnom Libanonu. To dolazi nakon što je ministar obrane Israel Katz potvrdio planove za okupaciju zemlje do rijeke Litani. U izjavi sinoć, IDF je rekao da je pokrenuo napad u području Bint Jbeil.

Ovo je, kako se navodi, posljednji u nizu napada u posljednjih nekoliko dana, a jedan od njihovih glasnogovornika, Avichay Adraee, također je izdao upozorenje na evakuaciju za još nekoliko područja u južnom Libanonu, rekavši da će Izrael izvesti daljnje napade.

Izrael opravdava svoje napade u tom području tvrdeći da mu je potrebna obrambena zona kako bi zaštitio svoje građane koji žive na sjeveru zemlje.
Ključne riječi
rat na Bliskom istoku napad na Iran

Komentara 14

Pogledaj Sve
Avatar links
links
07:15 25.03.2026.

čekam dan kada će netko na američke vojne ciljeve i energetsku infrastrukturu u USA istovariti tone eksploziva da im malo pokaže kako je razarati tudje zemlje, imovinu ...a i da potaknu stanovnike, uglavnom pritupe, neobrazovane, da više ne biraju klaunove koji će izigravati šerife po svijetu!!

GN
gnoj
08:20 25.03.2026.

Taj je već davno trebao biti na psihijatriji u košulji koja se veže otraga !

SS
Sija_san
09:15 25.03.2026.

Trump nije zna usto je ustao.....Zemlju od devedeset miliona mislio dobit u sedmodnevnom ratu skupa sa Izraelcima....Počinili tamo masakre nad djecom stravično..I sad će mi ovdje pricat o demokraciji ......Ameri su izgubili ugled vojno potrudili im vojne baze na bliskom istoku...Prije dva dana još jedan F16 studen nitko ne piše o tome.......Sve zlo napravili skok cjena goriva stim nosi sve ostalo......Vidite sta znaci energetika nemozes korak naprijed vozilo upaliti a ratovali bi katastrofa.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!