Zbor 'Otvorena srca' i gost Josip Čenić oduševili Bečane

Ženski pjevački zbor Hrvatskog centra (HC) gradišćanskih Hrvata u Beču "Otvorena srca" održao je u ponedjeljak navečer u punoj dvorani HC-a svoj već tradicionalni "Proljetni koncert". Organizatori koncerta su bili Hrvatski centar u Beču u suradnji s bečkim ogrankom Matice Hrvatske. Sve nazočne goste iz Beča, Gradišća i šire, uvodno je pozdravila predsjednica Matice Hrvatske u Beču i djelatnica HC-a Adrijana Markon Jurčić. Bio je to cjelovečernji koncert zborašica "Otvorenih srca", pod dirigentskom palicom maestra Giuseppea Terze, uglednog zborovođe i dirigenta, uz klavirsku pratnju pijanistice Chen Pang. Ovaj Splićanin s bečkom adresom, u svojoj dirigentskoj klasi slovi za kvalitetnog i dojmljivog glazbenog znalca, ne samo za ženske, nego i za muške i mješovite zborove. Maestro Terza, naime, već ravna s nekoliko što hrvatskih što austrijskih Zborova u Beču i okolici.

Zbor je izveo preko 10 skladbi poznatih hrvatskih skladatelja, poput I. pl. Zajca, Đ. Jusića, B. Žuvelu i D. Tambača, kao i narodne pjesme iz Gradišća, te Trogira, s otoka Čiova, Splita, Marine... Od "Zeleni se gaj", "Kaleto moja draga","Projden kroz pasike", "Cvala jesi roža", zaspalo je siroče", "O Jelena, Jelena", "Va dolini", "Nije ono ljubav prava", "Ribar plete mrižu svoju", "Ave Marija" do pjesama "Vela Luka", "La musica di note" i "Jedna je Hrvatska", zajedno otpjevanih s Josipom Čenićem, kantautorom i vođom "Dubrovačkih kavaljera" iz Beča, koji je bio gost koncertne večeri. Tako je bečka publika imala priliku uživati ne samo u zborskom pjevanju "Otvorenih srca" nego i u solo nastupu Josipa Čenića. Čenić je u svom solo nastupu izveo dvije impresivne pjesme koje je sam uglazbio: "Majkama u Gradišću", čiji je tekst napisala njegova pokojna majka te "Molitva sv. apostolu Pavlu".

Foto: Snježana Herek

Ženski zbor "Otvorena srca" iz Beča, ali i Josip Čenić dobro su poznati ne samo bečkim nego i ostalim Hrvatima u Austriji i šire, i na njihovim se koncertima svaki put okuplja, između ostalih, i veliki broj gradišćanskih Hrvata. Posebno burnim pljeskom bečka je publika u ponedjeljak navečer pozdravila zajednički nastup Ženskog zbora "Otvorena srca" i Josipa Čenića koji je pjevao i svirao na gitari. A kada smo kod divljenja publike i burnog i dugotrajnog aplauza svakako treba spomenuti pjesmu "Jedna je Hrvatska", koju je na kraju koncerta bečka publika u jedan glas otpjevala zajedno s "Otvorenim srcima" i Josipom Čenićem, autorom te pjesme, koja je postala himnom iseljenih Hrvata.

Kratko rečeno "Proljetni koncert" raznježio je i oduševio Bečane. "Ovo je bila uvertira za našu hrvatsku ljetnu turneju na koju odlazimo u srpnju. "Otvorena srca" i ostali hrvatski i austrijski zborovi s kojima radim, nastupit će u Dubrovniku, Kotoru, Perastu i Splitu. Trenutno uvježbavamo s Austrijancima naše hrvatske pjesme i pripremamo ih za dalmatinski ugođaj", rekao je za Večernji list nakon koncerta maestro Giuseppe Terza, koji će u Hrvatskoj, posebno u svom rodnom Splitu imati priliku pokazati što to on radi u Beču i Austriji. Vezano uz program "Proljetnog koncerta" u Beču, Terza je rekao kako mu je, s obzirom da je Splićanin, važno bilo "napraviti mješavinu tradicionalnih gradišćanskohrvatskih pjesama i dalmatinskih".

"Ono što je novina je višeglasno odnosno troglasno pjevanje koje upravo vježbamo za nastupe", naglasio je zborovođa i dirigent "Otvorenih srca". Napomenuo je kako ga "pučko i klapsko pjevanje vraća u njegovu prošlost" te rado taj glazbeni žanr uvrštava u program. Za Čenićevu pjesmu "Jedna je Hrvatska" Terza je rekao da je "predivna", te kako je "zarazna" za publiku, koja kada ju čuje, odmah je počinje pjevati, zajedno s izvođačima". "Pjesmu - Jedna je Hrvatska - napisao sam prije 35 godina i pjeva se svuda po svijetu, gdje god ima naših Hrvata. Ponosan sam na to, jer je u međuvremenu postala evergreen", rekao je za Večernji list kantautor i vođa "Dubrovačkih kavaljera" Josip Čenić. Vezano uz "Proljetni koncert" Josip je naglasio kako već više godina surađuje s Ženskim zborom "Otvorena srca".

"Ovo višeglasje koje sada pjevaju, jako je zanimljivo i sviđa mi se", rekao je Čenić, posebno omiljen kod gradišćanskih Hrvata. "Večerašnji koncert je bio fantastičan, ako se uzme u obzir da je Zbor Otvorena srca Hrvatskog centra gradišćanskih Hrvata u Beču - amaterski zbor. Ono što je vidljivo i bitno za uspjeh je da Zbor zrači nekom pozitivnom energijom i da se članice Zbora međusobno divno slažu. Osim toga vrlo cijene i vole raditi s maestrom Terzom, koji se jako trudi da napreduju. To se je vidjelo i na večerašnjem koncertu", rekla nam je nakon koncerta predsjednica bečkog ogranka Matice Hrvatske i djelatnica Hrvatskog centra u Beču Adrijana Markon Jurčić. Uz opasku kako je uvjerena da će ljetna turneja po Hrvatskoj "Otvorenim srcima" biti jedno "nezaboravno iskustvo".