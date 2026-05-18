Liječnik Daniel godinama odbijao prodati djedovinu pa doživio šok: 'Pogledajte što me dočekalo na vlastitoj parceli'

Američki liječnik Daniel Kenigsberg ostao je u nevjerici nakon što je otkrio da je na zemljištu koje posjeduje još od 1991. godine izgrađena luksuzna kuća vrijedna oko 1,2 milijuna funti, odnosno oko 1,4 milijuna eura, i to bez njegova znanja. Kenigsberg je parcelu uz obiteljsku kuću u Fairfieldu, u američkoj saveznoj državi Connecticut, kupio prije više od tri desetljeća. Nakon smrti brata 2011. postao je jedini vlasnik zemljišta, koje je godinama odbijao prodati jer ga je želio ostaviti budućim generacijama svoje obitelji. No tijekom posjeta rodnom gradu 2023. dočekao ga je potpuni šok. Na mjestu prazne parcele stajala je velika kuća s četiri spavaće sobe, procijenjena na oko 1,4 milijuna eura.

Naknadno je otkriveno da je građevinska tvrtka Sky Top Partners LLC zemljište kupila za oko 325.000 eura od muškarca iz Južnoafričke Republike koji se lažno predstavljao kao pravi vlasnik. Prema navodima američkih medija, prevarant je koristio lažnu dokumentaciju i krivotvorenu putovnicu na Kenigsbergovo ime. Dokumenti su sadržavali pogrešan datum rođenja i fotografiju, no to očito nije bilo dovoljno da pobudi sumnju investitora. Odvjetnik Kevin Kneupper objasnio je za američke medije kako su ovakve prevare moguće jer su podaci o vlasništvu zemljišta u mnogim američkim saveznim državama javno dostupni putem internetskih baza. „Vrlo je lako pronaći tko je vlasnik zemljišta, a potom se jednostavno predstavljati kao ta osoba”, rekao je.

Kenigsberg je 2023. pokrenuo tužbu protiv građevinske tvrtke, nakon čega je uslijedila gotovo jednogodišnja pravna bitka. Spor je završio nagodbom u travnju 2024., a iako detalji nisu objavljeni, američki mediji navode da je vlasnik zemljišta dobio odštetu. Slučaj je najprije istraživala policija u Fairfieldu, no kasnije ga je preuzeo FBI. Unatoč istrazi, prevarant navodno još nije identificiran. Zanimljivo, ni građevinska tvrtka nije prošla bez posljedica. Osim sudskih troškova i nagodbe, postali su i sami žrtve prevare. Ipak, kuća izgrađena na spornom zemljištu prošle je godine prodana za čak 1,35 milijuna eura.