Fotografija iz Rijeke izazvala lavinu reakcija: 'U što nam se pretvaraju države i narodi, dok mi sjedimo i šutimo?'

Na Redditu se proširila fotografija snimljena jutros u Rijeci koja je izazvala razne reakcije i otvorila raspravu o sigurnosti, pravosuđu i društvenom stanju u Hrvatskoj. Uz zid jedne zgrade postavljena je Wolt torba, nekoliko lampiona i poruka: “Samo sam radio svoj posao.” “Luki (19) su presudili.” “Kolektivni strah.” “Hrvatsko pravosuđe.” “Počivao u miru.”

Objava pod naslovom “Jutros u Rijeci” brzo je prikupila razne komentare. Korisnici su prizor povezali sa smrću 19-godišnjeg Luke, dok je Wolt torba postala simbol nesigurnosti i ranjivosti ljudi koji rade dostavljačke poslove. Jedan korisnik napisao je: “Torba je više simbolički i aktivistički čin da se kaže: ‘Baš sutra može poginut i Luka iz Wolta.’”

Rasprava se ubrzo proširila na kritike pravosuđa i osjećaj nepovjerenja prema institucijama. Mnogi su komentirali kako građani sve više osjećaju strah i nesigurnost, a posebno se izdvojio komentar: “Uh, koliko je ovo jezivo... U šta nam se pretvaraju države i narodi, dok mi sjedimo i šutimo?”

Dio korisnika otvoreno je kritizirao zakonodavni sustav i odnos države prema nasilju. Među najžešćim reakcijama našla se i poruka: “Zakon je napravljen da štiti monstrume i ubojice. Tko sve sjedi u saboru i donosi te zakone?? isti ti monstrumi kojima nije problem počiniti kazneno djelo jer znaju da je kazna mrtvo slovo na papiru. Dabro, Banožić, Anušić, nastavite niz... Nitko od njih ne odgovara svoja zlodjela I nije ih sramota. Oni su zaštićeni. Tu ni suci ne mogu previše jer jedna presuda može koštati života njih ili njihove obitelji. Cijeli sustav I zakoni su napravljeni da pogoduju psihopatima. Kako onima iz Drniša, tako i onima u saborskim klupama...” Dodatne podjele izazvala je naljepnica “From the river to the sea” vidljiva na torbi, oko koje se razvila politička polemika. Dok su jedni tvrdili da slogan nosi sporne poruke, drugi su branili njegovo značenje i optuživali kritičare za licemjerje.

Fotografija improviziranog memorijala tako je prerasla lokalnu priču i postala simbol šireg društvenog nezadovoljstva. Mnogi su upravo u prizoru torbe i lampiona prepoznali poruku da tragedija može pogoditi bilo koga, čovjeka koji je, kako stoji u poruci, “samo radio svoj posao”.