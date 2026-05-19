Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 177
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
LAMPIONI I PORUKA

Fotografija iz Rijeke izazvala lavinu reakcija: 'U što nam se pretvaraju države i narodi, dok mi sjedimo i šutimo?'

Foto: Reddit/Screenshot
1/3
VL
Autor
Večernji.hr
19.05.2026.
u 17:39

Fotografija improviziranog memorijala tako je prerasla lokalnu priču i postala simbol šireg društvenog nezadovoljstva.

Na Redditu se proširila fotografija snimljena jutros u Rijeci koja je izazvala razne reakcije i otvorila raspravu o sigurnosti, pravosuđu i društvenom stanju u Hrvatskoj. Uz zid jedne zgrade postavljena je Wolt torba, nekoliko lampiona i poruka: “Samo sam radio svoj posao.” “Luki (19) su presudili.” “Kolektivni strah.” “Hrvatsko pravosuđe.” “Počivao u miru.”

Objava pod naslovom “Jutros u Rijeci” brzo je prikupila razne komentare. Korisnici su prizor povezali sa smrću 19-godišnjeg Luke, dok je Wolt torba postala simbol nesigurnosti i ranjivosti ljudi koji rade dostavljačke poslove. Jedan korisnik napisao je: “Torba je više simbolički i aktivistički čin da se kaže: ‘Baš sutra može poginut i Luka iz Wolta.’”

Jutros u Rijeci
by u/LeftoverMochii in croatia

Rasprava se ubrzo proširila na kritike pravosuđa i osjećaj nepovjerenja prema institucijama. Mnogi su komentirali kako građani sve više osjećaju strah i nesigurnost, a posebno se izdvojio komentar: “Uh, koliko je ovo jezivo... U šta nam se pretvaraju države i narodi, dok mi sjedimo i šutimo?”

Dio korisnika otvoreno je kritizirao zakonodavni sustav i odnos države prema nasilju. Među najžešćim reakcijama našla se i poruka: “Zakon je napravljen da štiti monstrume i ubojice. Tko sve sjedi u saboru i donosi te zakone?? isti ti monstrumi kojima nije problem počiniti kazneno djelo jer znaju da je kazna mrtvo slovo na papiru. Dabro, Banožić, Anušić, nastavite niz... Nitko od njih ne odgovara svoja zlodjela I nije ih sramota. Oni su zaštićeni. Tu ni suci ne mogu previše jer jedna presuda može koštati života njih ili njihove obitelji. Cijeli sustav I zakoni su napravljeni da pogoduju psihopatima. Kako onima iz Drniša, tako i onima u saborskim klupama...” Dodatne podjele izazvala je naljepnica “From the river to the sea” vidljiva na torbi, oko koje se razvila politička polemika. Dok su jedni tvrdili da slogan nosi sporne poruke, drugi su branili njegovo značenje i optuživali kritičare za licemjerje.

Fotografija improviziranog memorijala tako je prerasla lokalnu priču i postala simbol šireg društvenog nezadovoljstva. Mnogi su upravo u prizoru torbe i lampiona prepoznali poruku da tragedija može pogoditi bilo koga, čovjeka koji je, kako stoji u poruci, “samo radio svoj posao”.

Ključne riječi
smrt Wolt luka Rijeka

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar Antifaṧist
Antifaṧist
18:09 19.05.2026.

Hrvatsko pravosuđe je u kandžama HDZ-ovog kadra koji je imenovan ranih 90-tih, a nakon toga su imenovana njihova djeca, rodbina i kumovi. Svi su oni dio jedne hobotnice koja drži Hrvatsku na dnu Europske unije po pitanju korupcije, povjerenja i učinkovitosti pravne države. Ovo je tužna kolateralna posljedica truleža koji zaudara do Brisela i zbog čega nam svako malo udaraju šamare kroz presude Europskog suda ili kroz EPPO.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!