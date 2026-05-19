Mehaničar naveo tri rabljena auta koja se isplati kupiti: 'Nikad još nisam vidio da se jedan od ovih pokvari'

Vozači u potrazi za rabljenim automobilima s ograničenim budžetom često imaju dva jednostavna kriterija: Je li povoljan? I hoće li biti pouzdan? Stotine benzinskih, dizelskih i električnih modela dostupne su za manje od 10.000 eura, a među opcijama se nalaze popularni modeli marki poput Forda, Volkswagena i drugih.

Ipak, tri automobila koja vozačima možda nisu odmah na radaru mogla bi biti savršen izbor – svaki nudi dokazanu pouzdanost, puno prostora i prihvatljivu cijenu. Toyota RAV4 dobiva pohvale od automobilskih stručnjaka i mehaničara zbog svoje izdržljivosti, što je čini jednim od najpouzdanijih modela na cestama. U međuvremenu, električni Nissan LEAF i praktični Dacia također su često zanemareni na tržištu rabljenih automobila, iako imaju niz prednosti, piše britanski Express.

Toyota RAV4

Poznati mehaničar Scotty Kilmer ranije je upozorio da je RAV4 jedan od najpouzdanijih modela na cestama. Tvrdi da vozila mogu izdržati stotine tisuća kilometara ako se redovito održavaju, što ih čini idealnim za one koji traže stabilnost i vožnju bez problema.

– Nikad još nisam vidio da se jedan od ovih kvari. Sve dok ne vozite kroz dva metra duboku vodu i potpuno poplavite auto, sustav je stvarno dobar. Na tržištu je već neko vrijeme – ovaj je iz 2015. – i još nisam vidio da se kvari – rekao je mehaničar. Nedavni podaci tvrtke Warranty Solutions Group (WSG) također su smjestili RAV4 na sam vrh njihove liste pouzdanosti.

Nissan LEAF

Nissan LEAF, vjerojatno prvi električni automobil namijenjen širokoj javnosti, i dalje je vrlo tražen i više od desetljeća nakon pojave na tržištu. Danas je jedan od najpovoljnijih načina da vozači pređu na električni pogon, a neki modeli sada se mogu pronaći vrlo povoljno. Prema portalu WhatCar, Nissan LEAF jedan je od pouzdanijih električnih automobila na cesti. U njihovom posljednjem istraživanju zauzeo je drugo mjesto od 18 modela u kategoriji električnih vozila, s ocjenom pouzdanosti od 95,6%.

Dacia Duster

Obitelji koje traže nešto prostranije možda će poželjeti ući na tržište SUV vozila. Iako su Range Roveri izvan dosega većine kupaca, SUV-ovi se mogu pronaći za manje od 10.000 eura – uz malo istraživanja. Dacia Duster jedan je od istaknutih modela u toj kategoriji, s izdašnim prtljažnim prostorom koji obuhvaća više od 1500 litara kada su stražnja sjedala preklopljena. Unutrašnjost možda nije luksuzna, ali prema portalu WhatCar, model ima „dobru“ ukupnu ocjenu pouzdanosti, čak bolju od nekih rivala poput Ford Pume.