Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 203
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CIJENE
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
RASTE NAPETOST

Iranci zaprijetili otvaranjem novog fronta: 'Ako neprijatelj pokuša bilo kakvu kopnenu akciju, bit će iznenađenja'

FILE PHOTO: Exercise of the Islamic Revolution Guards Corps (IRGC) navy in the south of Iran
Wana News Agency/REUTERS
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
25.03.2026.
u 17:49

Bab el-Mandeb je strateški izuzetno važan jer predstavlja ključnu pomorsku arteriju za opskrbu Europe i Azije naftom iz Zaljeva

Iranski vojni izvor upozorio je da će Teheran, u slučaju američkih ili izraelskih vojnih akcija protiv iranskih otoka ili pomorskih operacija, otvoriti nove strateške fronte, uključujući i kritični tjesnac Bab el-Mandeb. "Ako neprijatelj pokuša bilo kakvu kopnenu akciju na iranskim otocima ili bilo kojem dijelu našeg teritorija, ili pokuša nametnuti troškove Iranu pomorskim pokretima u Perzijskom zaljevu ili Omanskom moru, otvorit ćemo druge fronte kao 'iznenađenje'“, citira iranski vojni izvor poluslužbenu agenciju Tasnim, javlja CNN.

Izvor, koji je blizak Korpusu islamske revolucionarne garde (IRGC), posebno je istaknuo tjesnac Bab el-Mandeb, koji povezuje Crveno more s Adenskim zaljevom i Indijskim oceanom. Kroz taj tjesnac godišnje prolazi oko 12 posto ukupne nafte koja se prevozi morem te značajan dio ukapljenog prirodnog plina. "Ako Amerikanci namjeravaju poduzeti nepromišljene akcije u vezi s Hormuškim tjesnacem, trebali bi paziti da ne dodaju još jedan tjesnac na svoj popis izazova“, dodao je iranski dužnosnik.

Bab el-Mandeb je strateški izuzetno važan jer predstavlja ključnu pomorsku arteriju za opskrbu Europe i Azije naftom iz Zaljeva. Svaka blokada ili ozbiljna prijetnja u tom području mogla bi dovesti do naglog rasta cijena nafte i poremećaja u globalnoj trgovini.

Ova otvorena prijetnja dolazi u trenutku pojačanih napetosti između Irana, Sjedinjenih Država i Izraela. Iran već dulje vrijeme prijeti da će, u slučaju napada na njegova nuklearna postrojenja ili teritorij, zatvoriti Hormuški tjesnac, a sada je eksplicitno dodao i Bab el-Mandeb kao moguću novu bojišnicu. Iranski dužnosnici poručuju da zemlja ima i „sposobnost i odlučnost“ da stvori vjerodostojnu prijetnju u tom području ako se napetosti dodatno eskaliraju.

Svjetske sile sada s velikom pozornošću prate razvoj situacije, jer bi eventualno otvaranje nove fronte kod Bab el-Mandeba moglo imati dalekosežne posljedice na globalnu energetsku sigurnost i cijene energenata diljem svijeta.

Ključne riječi
SAD Iran rat na Bliskom istoku

Komentara 5

Pogledaj Sve
NI
niko63
18:05 25.03.2026.

Koji ste vi licemjeri, Iran napadnu dvije vjerojatno najnaoružanije zemlje koje ne prestaju ratovati od 2. svj. rata a vi tvrdite kako je Iran prijetnja?

alteralterego001
alteralterego001
18:36 25.03.2026.

Ovi prijete praznim prijetnjama kao i poznati stručnjak za Bliski istok. "Čeka ih neugodno iznenađenje." "Iran još nije pokazao svu svoju snagu." "Pravi i žestoki odgovor Irana se tek očekuje". Smijurija.

NS
N.S.P.
18:24 25.03.2026.

Nije Iran Venecuela a Tramp bi mogao prestati sa svojim osvajačkim pohodom ,nije mu ovo drustvena igra Riziko 🤦‍♂️

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!