Iranci zaprijetili otvaranjem novog fronta: 'Ako neprijatelj pokuša bilo kakvu kopnenu akciju, bit će iznenađenja'

Iranski vojni izvor upozorio je da će Teheran, u slučaju američkih ili izraelskih vojnih akcija protiv iranskih otoka ili pomorskih operacija, otvoriti nove strateške fronte, uključujući i kritični tjesnac Bab el-Mandeb. "Ako neprijatelj pokuša bilo kakvu kopnenu akciju na iranskim otocima ili bilo kojem dijelu našeg teritorija, ili pokuša nametnuti troškove Iranu pomorskim pokretima u Perzijskom zaljevu ili Omanskom moru, otvorit ćemo druge fronte kao 'iznenađenje'“, citira iranski vojni izvor poluslužbenu agenciju Tasnim, javlja CNN.

Izvor, koji je blizak Korpusu islamske revolucionarne garde (IRGC), posebno je istaknuo tjesnac Bab el-Mandeb, koji povezuje Crveno more s Adenskim zaljevom i Indijskim oceanom. Kroz taj tjesnac godišnje prolazi oko 12 posto ukupne nafte koja se prevozi morem te značajan dio ukapljenog prirodnog plina. "Ako Amerikanci namjeravaju poduzeti nepromišljene akcije u vezi s Hormuškim tjesnacem, trebali bi paziti da ne dodaju još jedan tjesnac na svoj popis izazova“, dodao je iranski dužnosnik.

Bab el-Mandeb je strateški izuzetno važan jer predstavlja ključnu pomorsku arteriju za opskrbu Europe i Azije naftom iz Zaljeva. Svaka blokada ili ozbiljna prijetnja u tom području mogla bi dovesti do naglog rasta cijena nafte i poremećaja u globalnoj trgovini.

Ova otvorena prijetnja dolazi u trenutku pojačanih napetosti između Irana, Sjedinjenih Država i Izraela. Iran već dulje vrijeme prijeti da će, u slučaju napada na njegova nuklearna postrojenja ili teritorij, zatvoriti Hormuški tjesnac, a sada je eksplicitno dodao i Bab el-Mandeb kao moguću novu bojišnicu. Iranski dužnosnici poručuju da zemlja ima i „sposobnost i odlučnost“ da stvori vjerodostojnu prijetnju u tom području ako se napetosti dodatno eskaliraju.

Svjetske sile sada s velikom pozornošću prate razvoj situacije, jer bi eventualno otvaranje nove fronte kod Bab el-Mandeba moglo imati dalekosežne posljedice na globalnu energetsku sigurnost i cijene energenata diljem svijeta.