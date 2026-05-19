Grad zavijen u crno: Drniš danas ispraća tragično ubijenog Luku

Drniš je danas zavijen u tugu dok se obitelj, prijatelji, školski kolege i brojni građani opraštaju od tragično preminulog 19-godišnjeg Luke Milovca., maturanta i dostavljača pizze koji je ubijen u subotu navečer tijekom dostave. Gradonačelnik Drniša Tomislav Dželalija izjavio je kako je grad nakon tragedije ostao u šoku te da su iza građana dvije neprospavane noći.

„Nelagodan je osjećaj da se dogodilo ubojstvo u gradu, jer je Drniš miran grad gdje nikada nije bilo ovakvih crnih scenarija“, rekao je Dželalija, dodajući kako je posebno potresno što je život izgubio mladić kojemu je život tek trebao početi. U Drnišu je danas proglašen Dan žalosti, a prije posljednjeg ispraćaja održana je komemoracija u Srednja škola Ivana Meštrovića, koju je Luka pohađao. Ravnatelj škole Hrvoje Pekas rekao je kako je Luka bio uzoran učenik, sportaš i omiljen među vršnjacima.

„U glavnoj zgradi u 11.30 održali smo komemoraciju za našeg dragog učenika, a sprovod će biti u 17 sati“, kazao je ravnatelj. Posljednji ispraćaj održava se na groblju Groblje Sveti Ivan, gdje će se okupiti obitelj, prijatelji i brojni građani kako bi odali počast prerano izgubljenom mladiću.

Tragedija koja je potresla cijelu Hrvatsku dogodila se u subotu oko 23.05 sati, kada je 50-godišnji Kristijan Aleksić na terasi obiteljske kuće u Drnišu hicima iz vatrenog oružja usmrtio 19-godišnjeg dostavljača koji mu je donio pizzu. Policija je osumnjičenog uhitila u ponedjeljak oko 2.30 sati na prilazu Drnišu nakon opsežne potrage u kojoj su sudjelovali brojni policijski službenici, službeni psi tragači, helikopter i dronovi. Prilikom uhićenja kod njega su pronađeni vatreno oružje i nož s oštricom dugom 20 centimetara. Iz Policijska uprava šibensko-kninska priopćili su kako je osumnjičeni svladan uz uporabu sredstava prisile te priveden na kriminalističko istraživanje.

Slučaj je izazvao snažne reakcije javnosti, ali i državnog vrha. Predsjednik Vlade Andrej Plenković osudio je zločin i izrazio sućut obitelji stradalog mladića. „Gubitak mladoga čovjeka, maturanta, košarkaša i odličnog učenika nekoliko dana pred maturu ogroman je gubitak za njegovu obitelj i cijeli drniški kraj“, rekao je Plenković. Premijer je pritom otvorio i pitanje funkcioniranja pravosudnog sustava, podsjetivši kako je osumnjičeni od ranije poznat policiji te da je ranije bio osuđivan, uključujući i za teško kazneno djelo ubojstva. Također je naveo kako je protiv njega još 2023. godine pokrenut postupak zbog nedozvoljenog posjedovanja oružja, ali do danas nije održana rasprava. Ministar pravosuđa Damir Habijan najavio je slanje pravosudne inspekcije na sud u Šibeniku kako bi se utvrdilo zašto postupak nije ranije riješen.