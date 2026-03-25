Trump 'pregovara sam sa sobom': Jednom rukom je za dogovor, a drugom za udarac

Dok se brutalni američko-izraelski rat protiv Irana pojačava, širi i zahvaća sve više zemalja u regiji, nedavne izjave američkog predsjednika Donalda Trumpa pojavljuju se kao potencijalni "spas" koji bi mogao izvući Bliski istok iz ciklusa ubijanja i razaranja koji traje već gotovo četiri tjedna. Trump sada predlaže mjesec dana prekida vatre te je najavio odgodu vojnih udara na iranska energetska postrojenja, kojima je prije prijetio u slučaju da Teheran ne otvori Hormuški tjesnac, uz poruku da Washington s Iranom vodi "dobre i konstruktivne" razgovore. Istodobno je Teheranu ponuđen jednomjesečni prekid vatre. Iranski izvor navodi da je Pakistan prenio američki prijedlog, no mjesto pregovora još nije određeno.