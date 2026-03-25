RUSIJA UPOZORILA IZRAEL

Trump 'pregovara sam sa sobom': Jednom rukom je za dogovor, a drugom za udarac

Autor
Hassan Haidar Diab
25.03.2026.
u 21:34

Saudijski prijestolonasljednik Mohammed bin Salman u razgovorima s Trumpom zagovara nastavak udara na Iran, pa čak i mogućnost uključivanja Saudijske Arabije u rat

Dok se brutalni američko-izraelski rat protiv Irana pojačava, širi i zahvaća sve više zemalja u regiji, nedavne izjave američkog predsjednika Donalda Trumpa pojavljuju se kao potencijalni "spas" koji bi mogao izvući Bliski istok iz ciklusa ubijanja i razaranja koji traje već gotovo četiri tjedna. Trump sada predlaže mjesec dana prekida vatre te je najavio odgodu vojnih udara na iranska energetska postrojenja, kojima je prije prijetio u slučaju da Teheran ne otvori Hormuški tjesnac, uz poruku da Washington s Iranom vodi "dobre i konstruktivne" razgovore. Istodobno je Teheranu ponuđen jednomjesečni prekid vatre. Iranski izvor navodi da je Pakistan prenio američki prijedlog, no mjesto pregovora još nije određeno.

Rusija Izrael Iran SAD rat na Bliskom istoku Donald Trump

NI
nitkoinista
21:51 25.03.2026.

kad se sjetim da sam se prije bidenu smijao. ovaj shizofrenicar mu nije do koljena

MP
marinko.przolica
22:11 25.03.2026.

Za sada ništa od pregovora... Malo je pustio balon, smirio tržišta, dobio netraženi info od arapa da žele još razvalit Iran... Petak popodne zatvaranje burzi pa ekstra razvaljivanje i onda pregovori...

MT
makan tahi
21:55 25.03.2026.

lik halucinira

Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

