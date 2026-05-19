Domaći pjevač potpuno je promijenio život kad je spoznao Boga: Suprugu je upoznao na hodočašću, čekaju 3. dijete

Ovog vikenda na duhovno-glazbenom spektaklu "Progledaj srcem" u zagrebačkoj Areni, jedan od izvođača koji je privukao najviše pozornosti bio je Alan Hržica. O netipičnom životnom putu našeg glazbenika već smo pričali. Naime, prije 15-tak godina Alan je napravio potpuni zaokret i ostavio svjetovnu glazbu kako bi se posvetio duhovnoj glazbi i vjeri.

Ta ga je promjena odvela i do sreće na privatnom planu te je nedugo zatim na hodočašću u Međugorju upoznao 13 godina mlađu suprugu, ekonomisticu Ricardu Obradović, a vjenčali su se 2016. godine u zagrebačkoj bazilici Srca Isusova, gdje je ceremoniju vodio pater Ivan Ike Mandurić. U braku su dobili sinove, sedmogodišnjeg Davida i petogodišnjeg Leona, a uskoro očekuju i treće dijete, još jednog sina.

Hržica često ističe koliko mu supruga znači u organizaciji života i očuvanju obiteljskog mira. - Ona me je spasila od nagona da trčim posvuda i potiče me da organiziram vrijeme na pametniji način kako bih očuvao zdravlje i više vremena provodio s obitelji. Trebalo mi je neko vrijeme da to prihvatim jer sam dugo vremena funkcionirao kao samac. Divna je i kao majka. Njezina nježnost prema djeci i mnogo kreativnih ideja kojima im uljepšava dan zaista su blagoslov - nahvalio je Hržica suprugu jednom prilikom za Story.

U intervju za Večernji list rekao je kako istinski uživa u obiteljskom životu. - Uživam u obiteljskom životu, a prvog sina Davida dobio sam u 40. godini. Zrele godine ipak donose veću svjesnost o daru života i daru djeteta. Kada sam ga prvi put vidio kako se kreće na ultrazvuku, doživio sam erupciju sreće i radosti kakvu nisam nikad mogao zamisliti. Pa nakon toga onaj osjećaj prvog micanja dok je još bio u Ricardinu trbuhu, od uzbuđenja nisam mogao spavati. Dan njegova rođenja, kada je medicinska sestra izašla iz sale i dala mi ga na ruke, bio je dan kada sam zagrlio cijeli svemir. To je bio najljepši dan u mom životu. Od tog trenutka dodatno sam se promijenio kao čovjek, i sva žrtva oko djece za mene je samo čista ljepota života. Leon je poslije sve dodatno začinio svojim dolaskom i taj me malac razvalio do kraja od ljubavi. Supruga i ja se zaista osjećamo kao sretni ljudi. Imamo Boga, obitelj, jedno drugo, zajednicu, prijatelje i radimo poslove koje volimo. Imamo sve. - rekao nam je Hržica.

Ricarda je nedavno gostovala u jednom podcastu i govorila je o tome kako je duhovni život utjecao na njezin brak s Alenom. - Počela sam uživati u tome, meni je to obogatilo život. Ti svi događaji, zajednica kao takva. Mislim da baš ta moja uključenost i onda se valjda dogodio taj klik. Možda se u meni dogodila najveća promjena, počela sam srcem baš s njim to živjeti i onda možda više o tome pričamo i on se meni povjerava, zajedno molimo za neki događaj koji on priprema, on sa svoje strane naravno i pjesme i nagovori, molitva, ali ja sam tu nekako više uz njega pa dječica - rekla je Ricarda u podcastu Budi osnažena.

Alanova priča o pronalasku vjere i novog smisla nije iznimka na hrvatskoj estradi, gdje sve više glazbenika otvoreno govori o duhovnosti kao ključnom dijelu svog života i karijere. Među njima su i sestre Marija Husar Rimac i Ivana Husar Mlinac, koje su također svjetovnu karijeru zamijenile duhovnom. Pjevačica Nina Badrić naglašava kako u vjeri pronalazi mir, a od mlađe generacije ističu se Albina Grčić, koja se posvetila duhovnoj glazbi, i Baby Lasagna, koji otvoreno svjedoči kako mu je vjera pomogla u borbi s anksioznošću i teškim životnim trenucima.