Kandidatkinja iz 'Ljubav je na selu' o bolnom odnosu s ocem: 'Nemamo kontakt jer sam promijenila vjeru'

Vivien Kurtović hrvatskoj je javnosti poznata kao bivša kandidatkinja popularnog RTL-ova showa "Ljubav je na selu", a gledatelji su je imali priliku vidjeti i u glazbenom natjecanju "Superstar", gdje se okušala u potpuno drukčijem televizijskom formatu. Iako je u "Ljubavi na selu" nije dugo zadržala naklonost kandidata Tonija, koji ju je među prvima poslao kući, tada mladoj Novosađanki njegova odluka nije teško pala. Štoviše, Vivien je i nakon sudjelovanja u emisiji nastavila privlačiti pozornost javnosti svojom otvorenošću, osebujnim nastupima i spremnošću da govori o privatnom životu. Ovoga puta u središtu pozornosti našla se zbog vrlo osobne i bolne obiteljske priče. Kako piše srpski Blic, Vivien je progovorila o narušenom odnosu s ocem, s kojim, kako je otkrila, više nije u kontaktu. Razlog udaljavanja, prema njezinim riječima, njezina je odluka da promijeni vjeru, prijeđe na pravoslavlje i krsti se. Vivien je prije nekoliko dana proslavila rođendan, no slavlje je, priznaje, bilo obilježeno tugom jer joj se otac nije javio niti joj čestitao. Iako je pokušala napraviti prvi korak i poslala mu poruku, odgovor nije dobila.

"Moj tata mi nije čestitao rođendan. Jako mi je žao, ali eto, Bože moj. Bez obzira na to što mi tata nije čestitao, ja ga i dalje volim", rekla je Vivien, prenosi Blic. Njezine riječi otkrile su koliko joj je očev izostanak podrške teško pao, osobito na dan koji mnogi provode okruženi najbližima. Iako je, kako kaže, svjesna da njihov odnos trenutačno nije dobar, ne skriva da prema ocu i dalje osjeća ljubav. "Poslala sam mu poruku, ali nisam dobila čestitku od tate. Tako da, eto, što još da kažem?", priznala je Vivien. Potom je prvi put javno progovorila i o razlogu zbog kojeg je, tvrdi, došlo do prekida komunikacije. Kako je istaknula, problem je nastao nakon njezine odluke da prijeđe s islama na pravoslavlje. "Moj prelazak s islama u pravoslavlje je problem. Krstila sam se prije dvije godine za Spasovdan. To je glavni okidač zbog kojeg ne razgovaramo, da”, iskreno je rekla.

Vivien nije skrivala koliko joj je teško zbog obiteljske situacije, no dala je do znanja da svoju odluku ne dovodi u pitanje. Unatoč tome što se zbog nje, kako tvrdi, udaljila od oca, poručila je da ga i dalje voli te da joj je žao što među njima trenutačno nema komunikacije. Njezina ispovijest izazvala je brojne reakcije, osobito među onima koji je pamte iz televizijskih emisija u kojima se ranije pojavljivala. Dok jedni ističu kako je riječ o iznimno osjetljivoj temi i privatnoj odluci koju bi obitelj trebala poštovati, drugi komentiraju koliko je bolno kada razlike u životnim izborima naruše odnos roditelja i djeteta. Vivien je i ranije bila poznata po tome što otvoreno govori o svojim iskustvima, no ova je ispovijest pokazala njezinu ranjiviju stranu. Iako je javnost često povezuje s televizijskim nastupima i reality formatima, sada je podijelila priču koja nadilazi svijet zabave te govori o obitelji, vjeri, prihvaćanju i boli koju donosi prekid odnosa s najbližima.