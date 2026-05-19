SVE PRESUDE KRISTIJANA ALEKSIĆA

Osuđeni ubojica i psihijatrijski slučaj bez nadzora... Nemar pravosuđa plaćen životom

VL
Autor
Ivana Jakelić
19.05.2026.
u 20:57

Iako su svi u Drnišu znali tko je Aleksić i bojali su ga se, policija ga od 2023. očito više nije provjeravala, sud dvije i pol godine nije zakazao ročište, nitko nije kontrolirao njegovo psihičko stanje...

Kristijan Aleksić (50) u utorak ujutro predan je pritvorskom nadzorniku, priopćila je PU šibensko-kninska, koja je protiv njega dovršila kriminalističko istraživanje, nakon kojeg ga je i kazneno prijavila za teško ubojstvo i nelegalno posjedovanje, izradu i nabavljanje eksplozivnih tvari. Sumnjiči ga se da je 16. svibnja u 23.05 u Drnišu na terasi obiteljske kuće hicima iz vatrenog oružja ustrijelio Luku Milovca (19), koji je od zadobivenih ozljeda preminuo. Nakon toga Aleksić je pobjegao, no uhićen je u opsežnoj potrazi 18. svibnja u 2.30., nakon što ga je u blizini njegove kuće detektirao dron s termovizijskom kamerom. Opirao se uhićenju pa je policija uporabila silu kako bi ga svladala, a kod njega je nađeno vatreno oružje i nož s oštricom od 20 centimetra. Aleksić je odveden na policiju, gdje je ispitan, a zatim je trebao biti ispitan i na ŽDO-u Šibenik te nakon toga doveden pred suca istrage Županijskog suda u Šibeniku radi određivanja istražnog zatvora.

Luka Milovac Kristijan Aleksić

