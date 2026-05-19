ZALUTAO U PROSTOR

Incident u Estoniji: NATO-ovi borbeni zrakoplovi srušili su dron

Ilustracija
AZIZ KARIMOV/REUTERS
Autor
Robert Jurišić
19.05.2026.
u 14:56

Oko podneva po lokalnom vremenu i Estonija i Latvija izdale su upozorenja na dronove za dijelove svog teritorija

NATO-ovi borbeni zrakoplovi oborili su dron koji se pojavio u estonskom zračnom prostoru. Dron je oboren iznad jezera Vörtsjärv na jugu Estonije. Estonski ministar obrane Hanno Pevkur potvrdio je vijest za estonsku novinsku web stranicu Delfi i javni servis ERR. Rekao je da se najvjerojatnije radilo o ukrajinskom dronu usmjerenom na ciljeve u sjeverozapadnoj Rusiji, području na kojem su jutros prijavljeni udari, a čiji su sustavi bili ometani pa je skrenuo u krivom smjeru.

Ovu teoriju potvrdio je i predsjednik odbora za vanjske poslove estonskog parlamenta, Marko Mihkelson. Estonska premijerka Kristen Michal navodno je potvrdila vijest estonskom parlamentu. Nije bilo prijavljenih civilnih žrtava ili štete.

Oko podneva po lokalnom vremenu i Estonija i Latvija izdale su upozorenja na dronove za dijelove svog teritorija. Latvija je u posljednjih nekoliko minuta ponovno ponovila svoja upozorenja, piše Guardian.
