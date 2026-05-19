Tko je izraelski diplomat kojem Milanović ne želi dati suglasnost za dolazak na mjesto veleposlanika?

Predloženi, ali ne i odobreni izraelskog veleposlanika, Nissan Amdur, čovjek kojem predsjednik Zoran Milanović već sedam mjeseci ne daje agreman za dolazak na mjesto izraelskog veleposlanika u Hrvatskoj, pripada generaciji izraelskih diplomata koji su karijeru gradili nakon Sporazuma iz Osla, u razdoblju kada je izraelska diplomacija intenzivno širila kontakte prema arapskom svijetu i zapošljavala stručnjake za arapski jezik, regionalnu politiku i bliskoistočne studije. Iako Milanović jasno kaže da odluka o nedavanju agremana nije usmjerena na osobu, nego na politiku tamošnje vlade, zanimljivo je kakav profil veleposlanika Izrael sada želi za Zagreb.

Riječ je o iskusnom karijernom diplomatu specijaliziranom za Bliski istok, arapski jezik i regionalnu sigurnost, a sam njegov izbor sugerira da Izrael u Zagreb nije planirao poslati politički eksponiranog ili ideološki profiliranog ambasadora, kao što to znaju činiti, nego profesionalca iz diplomatskog sustava naviklog na politički osjetljive odnose i kompleksna regionalna pitanja. Amdur je rođen u obitelji poljskih imigranata koji su se u Izrael doselili pedesetih godina prošlog stoljeća, a sa sestrom je bio prvi u obitelji koji je pohađao sveučilište. Interes za arapski jezik te povijest, kulturu i politiku muslimanskog svijeta razvio je još u srednjoj školi, a nastavio ga tijekom vojne službe i studija na Sveučilištu u Tel Avivu.

Izraelskom Ministarstvu vanjskih poslova pridružio se 1994., samo nekoliko mjeseci nakon potpisivanja Sporazuma iz Osla, u razdoblju kada je izraelska diplomacija intenzivno zapošljavala stručnjake za arapski jezik i bliskoistočne studije očekujući razvoj novih diplomatskih odnosa s arapskim svijetom. Nakon ulaska u diplomatsku službu preselio se u Jeruzalem, gdje je magistrirao suvremene bliskoistočne studije. Tijekom diplomatske karijere služio je u Ankari i Kairu, dvjema ključnim regionalnim prijestolnicama u kojima su odnosi Izraela s državama regije tradicionalno među najosjetljivijim pitanjima izraelske vanjske politike. U tim je misijama radio na političkim i sigurnosnim pitanjima, pri čemu je njegovo poznavanje arapskog jezika i regionalnih prilika bilo od posebne važnosti.

Diplomatsku službu obavljao je i u Washingtonu, jednom od najvažnijih središta izraelske diplomacije, gdje je nastavio stručno usavršavanje i rad na bilateralnim odnosima i regionalnim pitanjima. Po povratku u Jeruzalem radio je na istraživačkim i analitičkim poslovima u izraelskom Ministarstvu vanjskih poslova, baveći se političkim i sigurnosnim procesima na Bliskom istoku. Njegova supruga Galit Baram također je karijerna diplomatkinja.