PRIČA IZA KULISA

Ekskluzivno donosimo detalje: Evo kako su pokušali smijeniti Krajača, sve je bilo smišljeno

Dražen Brajdić
19.05.2026.
u 18:00

Sjednica je, kako nam je rekao jedan član Vijeća, bila predstava, povremeno i napeta, koju bi bio još veći gušt pratiti da su se mogle naručiti kokice

Diplomatičan i mudar, kakav jest, Zlatko Mateša nije odveo sjednicu Vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora u duboke vode. Osjetivši da strasti treba smiriti, jer svako novo njihovo rasplamsavanje šteti imidžu cjelokupnog sporta, predsjednik HOO-a je tako vodio sjednicu da do točke koju su priželjkivali pučisti (glasovanje o povjerenju glavnom tajniku Siniši Krajaču) nije niti došlo. I tako se dogodilo da je Siniša Krajač, dužnosnik koji je u velikoj većini medija proglašen bivšim glavnim tajnikom HOO-a, preživio ovaj nalet. Bolje reći ovu vrstu naleta jer zacijelo slijedi neki novi. Uostalom, iz opozicije su već isti dan poručili da tek sada kreće pravi okršaj. Dakle, neće Krajač ni dalje mirno spavati jer će na počinak odlaziti pitajući se "što li me to sutra čeka, da li neka nova senzacionalistička naslovnica, da li nova medijska optužnica, da li novo blaćenje i u kojem obliku".

Ključne riječi
Zlatko Mateša HOO Siniša Krajač

