PROMJENA REŽIMA

Bruxelles koristi političku smrt Viktora Orbana: Sprema se žestoki udar na Putina

FILE PHOTO: Hungary's Prime Minister Orban and Russia's President Putin attend a press conference in Moscow
Foto: EVGENIA NOVOZHENINA/REUTERS
Mateja Papić
19.05.2026.
u 20:37

Bruxelles u potpunosti koristi situaciju nakon što je bivši mađarski premijer prošlog mjeseca izgubio na izborima

Čelnici Europske unije trebali bi na summitu u Bruxellesu sljedećeg mjeseca raspravljati o produljenju roka za obnovu sankcija Rusiji sa sadašnjih šest mjeseci na godinu dana. Mogućnost produljenja obveze polugodišnjeg odobravanja pojavila se prošlog tjedna iza zatvorenih vrata, tijekom priprema za summit zakazan za sredinu lipnja, potvrdilo je pet diplomata i dužnosnika EU-a. Informacije su podijelili s Politicom pod uvjetom anonimnosti kako bi mogli slobodno govoriti o ovoj politički iznimno osjetljivoj temi.

Razvlačenje procesa obnove sankcija na jednom godišnje ojačalo bi političku i pravnu vjerodostojnost sankcijskog režima EU-a protiv Rusije, koji je uveden kao odgovor na odluku Moskve da napadne Ukrajinu 2022. godine. Bruxelles cilja na ovaj potez sada kada je Viktor Orbán sišao s vlasti. Bivši mađarski premijer dosljedno je blokirao svako takvo produljenje, koristeći taj proces za vlastite političke interese.

Nekoliko diplomata iz sjevernoeuropskih zemalja iznijelo je ideju o produljenju na prošlotjednom sastanku, navode tri izvora Politica. Europske prijestolnice nastavit će rasprave ovog i sljedećeg tjedna, uoči idućeg Vijeća za opće poslove koje se održava 26. svibnja. Sankcije zahtijevaju jednoglasnu podršku svih članica EU-a, što znači da bi samo jedan veto srušio postojećih 20 paketa mjera osmišljenih da osakate rusko ratno gospodarstvo i pritisnu pristaše Kremlja.

Tijekom protekle četiri godine diplomati zaduženi za pregovaranje o sankcijama morali su se suočavati s tim rizikom svakih šest mjeseci, svjesni da bi takav raspad donio katastrofalne posljedice, kako na političkom planu, tako i na istočnoj fronti u Ukrajini. Tako visoki ulozi služili su kao izvrsna poluga za Orbána, koji je napustio dužnost nakon što je njegova 16-godišnja vladavina završila teškim porazom na mađarskim parlamentarnim izborima prošlog mjeseca.

Orbán je imao brojne sukobe s Bruxellesom i europskim kolegama, često koristeći veto kako bi blokirao političke dogovore i vanjsku politiku. Prije izbornog poraza u travnju blokirao je zajam od 90 milijardi eura namijenjen obrani financijski iscrpljene Ukrajine, optužujući Kijev da koči popravak naftovoda kojim ruska nafta stiže do Mađarske i Slovačke. Taj je veto uklonjen ubrzo nakon što je Péter Magyar postao novi mađarski premijer. Osim što bi diplomatima "spustilo krvni tlak", produljenje roka za obnovu sankcija na 12 mjeseci ujedno bi rasteretilo Bruxelles administrativnog pritiska koji donosi stalno održavanje tih mjera na životu.

Bruxelles maksimalno koristi Orbánov odlazak pa je tako 21. paket sankcija već u pripremi. No, dužnosnici EU-a žele ići i korak dalje. Dvojica diplomata izjavila su da bi prije dolaska europskih lidera u Bruxelles mogao biti usvojen "mini-paket" sankcija usmjeren protiv ruske "flote u sjeni" (tankera kojima Moskva zaobilazi naftni embargo). Treći diplomat dodaje da bi se taj paket mogao usmjeriti i protiv ruske obrambene industrije.

Europska komisija ponudit će državama članicama izbor: produljenje procesa obnove na 12 mjeseci ili zadržavanje dosadašnjeg modela. Predsjednik Europskog vijeća António Costa potom će u lipnju pitati čelnike država jesu li suglasni s produljenjem roka. Ipak, Orbánov odlazak ne jamči automatski uspjeh. Slovački premijer Robert Fico često je stajao rame uz rame s Mađarom, a češki čelnik Andrej Babiš također je podupirao Orbánove poteze. Unatoč tome, diplomati se nadaju da će Fico i Babiš biti znatno popustljiviji i otvoreniji za suradnju sada kada Orbána više nema.

Europska unija Vladimir Putin Viktor Orban

AL
alojzvodic
20:50 19.05.2026.

Potpredsjednik slovačkog parlamenta Tibor Gašpar izjavio je za TASS kako unutar Europske unije postoje snage koje žele produžiti rat u Ukrajini. Dok jedni pozivaju na hitan prekid vatre, drugi, prema njegovim riječima, ulažu ogromna sredstva u nastavak sukoba. Taj novac koji umjesto za obranu između ostalog ide u tajni luksuzni stambeni kompleks izgrađen za uži krug predsjednika Volodimira Zelenskog. Tijekom nekoliko godina, oko 7,7 milijuna eura "oprano" je izgradnjom kompleksa vikendica nedaleko od Kijeva. Dio tog novca vraća se ljudima u EU koji ne žele kraj rata, rekao je.

OP
opančar
21:00 19.05.2026.

Brisel je veoma neozbiljan, i nitko normalan ga ne shvaća normalno u Europi, uveli su 17000 sankcija Rusiji od 2014.g., nakon okupacije Krima od strane Moskve, pa rujo nije propao, naprotiv zaobišli su sve sve zapadne sankcije prebacujući svoje energente Kini i Indiji, a mi građani Europe nek plaćamo duplo skuplje režije i energente, tako nam i treba.

nekakav
nekakav
20:57 19.05.2026.

I onda rusi kažu uniji da mogu razgovarati kad ukinu sankcije... Eu je na stolu. Ne za stolom.

