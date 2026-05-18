Pavasović Visković o ubojici iz Drniša: 'Ljudi s pravim psihičkim bolestima nisu toliko opasni, on ima izraziti poremećaj osobnosti'

O ubojstvu 19-godišnjeg Luke Milovca u Drnišu za RTL je govorio odvjetnik Ljubo Pavasović Visković, koji se osvrnuo na pitanje kako je moguće da je Kristijan Aleksić, ranije osuđen za ubojstvo, ponovno bio na slobodi i u prilici počiniti novi zločin. Pritom je poručio kako pravosuđe ne može predvidjeti ovakve slučajeve te da sustav kažnjava počinjena djela, a ne buduće namjere. "Apsolutno je moguće. On je osuđen na kaznu zatvora od 15 godina, u tom trenutku to je bila skoro pa maksimalna kazna za to kazneno djelo. Tu je kaznu izdržao. U međuvremenu je nakon te kazne imao kaznenu prijavu iz 2023., koja, i da je bila procesuirana pravodobno i da je bio suđen na godinu dana zatvora, opet ne bi donijela drugi ishod, jer bi on barem godinu i pol dana bio kod svoje kuće i opet bi bio potencijal da napravi ovo što je napravio", objašnjava Pavasović Visković.

Dodao je kako ovakav zločin nije nešto što sustav može unaprijed spriječiti. "Možete sprječavati nešto što možete predvidjeti. Ovako monstruozan čin, ovaj užas koji je taj čovjek napravio, mislim da nitko ne može predvidjeti. Isto tako, jasno treba reći - pravosuđe ne sprječava ništa, pravosuđe kažnjava ljude za kaznena djela koja počine. Ovdje je napravljen određen propust 2023. u procesuiranju držanja oružja, međutim, ljudima treba jasno reći - da je tada suđen, 2024. bi bio na slobodi, jer je kazna zatvora u trajanju od jedne godine", dodaje.

Na pitanje tko snosi najveću odgovornost u ovakvom sustavu, odvjetnik odgovara kako nekoga nije moguće držati u zatvoru cijeli život samo zato što postoji procjena da je opasan. Na komentar da možda ne bi počinio zločin da je bio iza rešetaka, uzvratio je: "Temeljem čega je mogao biti u zatvoru?" Govorio je i o psihološkom profilu počinitelja, ističući kako osobe koje počine ovakve zločine često nisu psihički bolesne u klasičnom smislu. "Većina ovakvih počinitelja, ljudi koji imaju potencijal da naprave ovakvo nešto, nisu psihički bolesni. Ljudi koji imaju stvarne psihičke bolesti nisu toliko opasni, koliko su opasne osobe koje imaju poremećaj osobnosti izražen u jakoj mjeri. Vidjet ćete u ovom postupku da će se pokazati da ovaj čovjek ima izraziti poremećaj osobnosti i da je to to. On je medicinski zdrav", dodaje.

Pavasović Visković osvrnuo se i na činjenicu da je protiv Aleksića još prije dvije i pol godine podignuta optužnica zbog ilegalnog posjedovanja oružja, koja i dalje nije riješena na šibenskom sudu. "Ništa neobično nema u tome da nešto stoji na sudu dvije i pol godine. Međutim, to je postupak za kazneno djelo za koje je zapriječena kazna do tri godine zatvora. To je zakonsko rješenje. To se trebalo riješiti ranije, ali to ne bi spriječilo ovo što se dogodilo preksinoć. Nema tog scenarija u kojem bi bilo kakva reakcija šibenskog suda dovela do toga da on preksinoć ne bi bio u svojoj kući u Drnišu", pojašnjava Pavasović Visković.

Govoreći o ulozi DORH-a, rekao je da nije neuobičajeno što u tom slučaju nisu tražene mjere opreza ili istražni zatvor. "Sud ga je mogao poslati u istraži zatvor, ali znate li koliko istražni zatvor može trajati za kazneno djelo gdje je zapriječena kazna do tri godine? Zašto to ministar nije rekao? Tri mjeseca. To je taj alat koji je ministar dao pravosuđa. Ako se ne varam, istražni zatvor istekao bi 2023. godine", poručuje. Na pitanje je li hrvatska kaznena politika preblaga, odvjetnik tvrdi suprotno. "Hrvatska kaznena politika jedna je od strožih u Europskoj uniji. Ljudima je to čudno, ali činjenica je isto tako da smo vrlo, vrlo sigurna zemlja", kaže Pavasović Visković.

Dodao je i da ovakve zločine nijedan sustav ne može potpuno predvidjeti. "Ovo je nešto što nijedan sustav ne može predvidjeti. Nešto od čega se ti ne možeš braniti. Uvjeren sam da ovakvih potencijalnih bombi kao Aleksić ima na stotine, ako ne i na tisuće. Sada mi dajte molim vas, u ovoj lakoći s kojom ljudi govore o ovakvoj strahoti, gdje ovo pokušavaju iskoristiti za svoj moment - neka gospodin Grmoja i ministar sutra istupe i neka daju alat. Neka kažu OK, ovo je zakonodavni alat kojim ćemo prepoznavati i zatvarati ovakve monstrume. Gdje? Na temelju čega ćeš ih zatvarati? Na koji način ćeš to raditi? To jednostavno ne funkcionira", dodaje.

Na kraju se osvrnuo i na mogućnost neubrojivosti. "Siguran sam da će ovaj čovjek dobiti 40 godina zatvora. Što se mene tiče kao građanina, to bi bio problem koji bi bio riješen sinoć kod hapšenja. To je jednostavno životno i ljudski tako. Međutim, pošto živimo u demokraciji, moramo imati neka pravila. I što god ja mislio u tom činu, jednostavno su istine što se tiče pravosuđa na jednom potpuno drugom mjestu od onih o kojima se danas govori o medijima", zaključuje odvjetnik.