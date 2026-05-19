Aleksić dva sata iznosio obranu, Turudić podijelio detalje: 'Za prvo ubojstvo dobio je kaznu strožu od uobičajene'

Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić u Dnevniku HRT-a govorio je o okolnostima istrage ubojstva u Drnišu. Ondje je u subotu navečer ubijen 19-godišnji dostavljač pizze Luka Milovac, kojeg je na terasi svoje obiteljske kuće vatrenim oružjem usmrtio 50-godišnji Kristijan Aleksić, nakon čega je pobjegao s mjesta događaja i bio u bijegu više od 30 sati prije nego što je uhićen. Aleksić je ranije bio poznat policiji i pravosuđu. Prije tri godine policija mu je oduzela improvizirano vatreno oružje i streljivo, a u javnosti je poznat i po teškom ubojstvu susjede Marijane Sučević, bolničke pralje, koje je počinio 27. svibnja 1994. godine u Prgometu.

Aleksić je ispitan, a prema riječima glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića, tijekom ispitivanja "aktivno se branio", što znači da je iznosio svoju obranu tijekom višesatnog ispitivanja. "On je dva sata govorio. Je li govorio o svojim motivima, izrazio kajanje ili priznao djelo, mislim da je prerano i da vam ne smijem reći", rekao je Turudić za HRT. Državno odvjetništvo zatražilo je određivanje istražnog zatvora, a odluka o tome tek se očekuje na ročištu. Turudić ističe kako smatra da postoje zakonske osnove za takvu mjeru. "Očekujem i gotovo sam siguran da će biti određen istražni zatvor", kazao je.

Na pitanje zašto 2023. godine, kada je kod Aleksića pronađeno ilegalno oružje, nije bio zatražen istražni zatvor te bi li ga on osobno tada tražio, Turudić je rekao da bi takav prijedlog i sam uputio te da se radilo o propustu na nižoj razini. "Tražio bih određivanje istražnog zatvora. Zapravo, to je lakše za zamjenika državnog odvjetnika koji je postupao konkretno u predmetu. On odluku prepušta sudu. Sud je taj koji će odlučiti", rekao je.

Dodao je i kako su u nadzoru šibenskog državnog odvjetništva utvrđene nepravilnosti u postupanju. "Mi smo bili u kontroli šibenskog državnog odvjetništva 2024. u 10. mjesecu i zapazili smo da šibensko općinsko državno odvjetništvo u takvim stvarima griješi, da ne postupa sukladno zakonu i ustaljenoj praksi ostalih odvjetništava takvog ranga. Iz tog razloga, prvenstveno iz tog razloga, više nije niti isti županijski državni odvjetnik niti je ista općinska državna odvjetnica", naveo je.

Turudić je pojasnio i okolnosti ranijeg kaznenog postupka te trajanje istražnog zatvora za to kazneno djelo. "Godine 2023. je podignuta optužnica protiv okrivljenika radi kaznenog djela iz članka 331. Od onda su prošle tri godine. Za djelo za koje je podignuta optužnica zaprijećene su tri godine zatvora, tražena je jedna godina, sukladno recentnoj sudskoj praksi. Istražni zatvor za to djelo može trajati samo tri mjeseca. Dakle, da je bio određen istražni zatvor, počinitelj bi bio dan-danas na slobodi", rekao je.

Komentirajući objašnjenje sa suda da je sutkinja bila opterećena drugim predmetima te da se slučaj nije smatrao hitnim, Turudić je rekao kako smatra da je rasprava trebala biti zakazana. "Smatram da se trebala zakazati rasprava, iako ne želim docirati sudu zato što više nisam sudac. Oni su postupili onako kako su smatrali da treba postupiti. Osobno, kao bivši sudac, ja smatram da su pogriješili, da su mogli provesti raspravu, zaključiti taj postupak koji je sam po sebi vrlo jednostavan", rekao je.

Govoreći o mogućnosti da je tragedija mogla biti spriječena mjerama nadzora, Turudić je rekao kako za takav dugotrajni nadzor ne postoji pravni okvir. "Pa ne, zapravo. Mislim da je izašao u prosincu 2015. godine. Danas je 2026. godina. Do 2023. godine, kad je počinio drugo djelo, prošlo je osam godina. Ne postoji takav institut koji osigurava osam godina zaštitnog nadzora ili nešto slično. Jednostavno nije bilo nikakve pravne mogućnosti", kazao je Turudić.

Dodao je kako kazneni postupak dolazi tek kao krajnja mjera. "Možda su to trebale učiniti neke druge službe", naveo je. "Nikoga ne prozivam, ne bježim od odgovornosti. Mi ćemo otvoriti ako je netko odgovoran u državnom odvjetništvu. Međutim, treba uvijek znati da je kazneni postupak ultima ratio, da dolazi na kraju, kad društvo ne može probleme riješiti na drugi način", apostrofirao je.

Na pitanje o visini kazni u ranijem postupku te kriterijima sudova, Turudić je pojasnio kako je riječ o zakonski ograničenim okvirima. "Bio je mlađi punoljetnik. Mislim da je to kazna sasvim u okviru granica propisanih zakonom. Nije mogao dobiti više. Za ubojstvo se onda nije moglo dobiti više od 20 godina, uz benefite što se radi o mlađem punoljetniku. Ja mislim da je on dobio čak kaznu koja je stroža od uobičajene kazne koje su izricane u to vrijeme", naveo je.