Presretnuta i druga flotila, IDF brodicama puštao pjesmu Britney Spears 'Oops!... I Did It Again'

Izraelska je vojska presrela je danas najmanje 28 od ukupno 54 broda Globalne flotile Sumud (https://www.instagram.com/p/DYeeMM2COq0/?img_index=1) koliko ih je u drugom pokušaju probijanja pomorskog pristupa Gazi krenulo iz turskog Marmarisa prošli četvrtak. Prema najnovijim dostupnim informacijama, broj presretnutih plovila tijekom operacije nastavio je rasti kako su se pojedini brodovi približavali zoni blokade. U 20-ak objava na Instagram profilu sudionici flote žale se da ih ciparska vlada nije htjela zaštititi https://www.instagram.com/p/DYfEEQ6iFLE/?img_index=1: