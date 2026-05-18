V. DIO DOSJEA GLOBALNE FLOTILE SUMUD

Presretnuta i druga flotila, IDF brodicama puštao pjesmu Britney Spears 'Oops!... I Did It Again'

Valentina Wiesner
18.05.2026.
u 19:55

Izraelsko Ministarstvo vanjskih poslova ponovo je poručilo kako flotilu smatra „političkom provokacijom“ koja, kako tvrde, služi „Hamasu i odvraćanju pozornosti od razoružanja Hamasa“ te su pozvali sve sudionike da odmah promijene kurs i vrate se.

Izraelska je vojska presrela je danas najmanje 28 od ukupno 54 broda Globalne flotile Sumud  (https://www.instagram.com/p/DYeeMM2COq0/?img_index=1) koliko ih je u drugom pokušaju probijanja pomorskog pristupa Gazi krenulo iz turskog Marmarisa prošli četvrtak. Prema najnovijim dostupnim informacijama, broj presretnutih plovila tijekom operacije nastavio je rasti kako su se pojedini brodovi približavali zoni blokade. U 20-ak objava na Instagram profilu sudionici flote žale se da ih ciparska vlada nije htjela zaštititi https://www.instagram.com/p/DYfEEQ6iFLE/?img_index=1:

flotila Hamas Izrael

V0
Vlaskoulicanec2.0
20:09 18.05.2026.

Ma to treba potopiti. Po mogućnosti skup sa Greticom...

