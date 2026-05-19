Odlikovana Merkel: Europa s Putinom treba imati ovu dvostruku strategiju

Bivša njemačka kancelarka Angela Merkel pozvala je na veće europsko sudjelovanje u ratu u Ukrajini – ne samo vojno, već i diplomatski. Na WDR Europe Forumu tijekom konferencije re:publica u Berlinu, političarka CDU-a jasno je dala do znanja: Oslanjanje isključivo na Donalda Trumpa nije dovoljno! “Žalim što, po mom mišljenju, Europa ne koristi dovoljno svoj diplomatski potencijal”, rekla je Merkel.

Iako smatra da je “apsolutno ispravno” vojno podržati Ukrajinu i pokazati snagu prema Rusiji, tvrdi da je “diplomacija oduvijek bila druga strana medalje, čak i tijekom Hladnog rata”. Bivša njemačka kancelarka poziva na dvostruku strategiju: “Vojno odvraćanje plus diplomatske aktivnosti - to je ono što mislim da je važno.” Njezina poruka Bruxellesu je jasna: Europa konačno mora postati proaktivnija. “I mi smo netko, kao Europljani”, rekla je Merkel.

Posebno je kritična prema činjenici da američki predsjednik Trump trenutačno održava izravnu liniju s Moskvom. Merkel: “Ne mislim da je dovoljno” da samo Trump ima kontakt s Rusijom. Umjesto toga, sama Europa mora preuzeti odgovornost – i pronaći zajednički pristup. Bivša kancelarka izričito je upozorila na podcjenjivanje čelnika Kremlja Vladimira Putina.

“Podcjenjivanje Putina bila bi pogreška, čak i sada. A jednako velika pogreška bila bi i neimati samopouzdanja.”

Merkel se također jasno oglasila o raspravi o mogućem posredniku u ratu u Ukrajini. Putin je predložio bivšeg kancelara Gerharda Schrödera kao mogućeg posrednika, a i nju samu spominjalo se u tom kontekstu. Merkel odbacuje tu ideju. Osvrćući se na ranije pregovore u Minsku, rekla je: “Ne bih pomislila tražiti od posrednika da ode u Minsk umjesto mene i tamo razgovara s Putinom.”

Angela Merkel je jučer u Strasbourgu od Europskog parlamenta primila Europski orden za zasluge. Najviše priznanje dodijeljeno je i ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom i bivšem poljskom predsjedniku Lechu Walesi. Europski parlament dodjeljuje Orden pojedincima koji su dali izvanredan doprinos Europi i njezinim vrijednostima. Među dobitnicima su moldavska predsjednica Maia Sandu, bivši austrijski kancelar Wolfgang Schüssel i irski bend U2. (am)•