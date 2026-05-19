VIDEO Ovako je Kina dočekala Putina: Kamere snimile svaki detalj dolaska

Ruski predsjednik Vladimir Putin započeo je u utorak dvodnevni posjet Kini gdje će razgovarati s kineskim čelnikom Xi Jinpingom o proširenju veza i gorućim globalnim pitanjima, prenosi agencija dpa. Putina prati delegacija ministara, poslovnih čelnika i visokih dužnosnika, uključujući čelnicu središnje banke Elviru Nabiulinu i šefove velikih energetskih tvrtki poput Gazproma i Rosnefta, priopćio je Kremlj.

Zbog zapadnih sankcija uvedenih kao odgovor na ruski rat protiv Ukrajine, mnoge ruske tvrtke postale su ovisne o Kini kao trgovinskom partneru. U videu snimljenom prije dolaska u Peking, Putin je rekao da je zadovoljan što ponovno posjećuje Kinu i istaknuo bliže kontakte među ljudima zahvaljujući novom sporazumu o bezviznom režimu između te dvije zemlje.

Putin has arrived in China for a two-day visit. He was welcomed by Chinese FM Wang Yi.



Putin je također istaknuo da je obujam trgovine između zemalja porastao na više od 200 milijardi dolara. Do Putinovog posjeta Kini dolazi nekoliko dana nakon što je američki predsjednik Donald Trump završio posjet toj zemlji. Iako se očekuje da će Xi izvijestiti Putina o tim razgovorima, dužnosnici Kremlja rekli su da je posjet bio ranije planiran i da se ne radi o izravnom odgovoru Trumpu.

Pekinški Global Times napisao je da se Kina sve više razvija u središte svjetske diplomacije. Pozivajući se na analitičare, naveo je da je od Hladnog rata izuzetno rijetko da neka zemlja primi čelnike SAD-a i Rusije jednog za drugim unutar tjedan dana. Razgovori između Putina i Xija zakazani su za srijedu, a usredotočit će se na daljnji razvoj onoga što obje strane opisuju kao privilegirano strateško partnerstvo, kao i na regionalna i međunarodna pitanja.

Prema Kremlju, čelnici će potpisati zajedničku deklaraciju i niz bilateralnih sporazuma. Putinov savjetnik za vanjsku politiku Jurij Ušakov rekao je da bi se ukupno moglo potpisati oko 40 dokumenata koji pokrivaju industriju, trgovinu, promet i građevinarstvo. Među dokumentima će biti i izjava o izgradnji multipolarnog svjetskog poretka i novim vrstama međunarodnih odnosa, dodao je.

Planiran je i manje formalan sastanak između dvojice lidera, uključujući ceremoniju čaja iza zatvorenih vrata gdje bi se razgovori mogli dotaknuti sukoba u Ukrajini i Iranu, najavio je Ušakov. Kina je izjavila da je neutralna u sukobu u Ukrajini, ali zapadni promatrači vjeruju da bi Peking mogao okončati rat u roku od 14 dana kada bi zaustavio platne tokove i opskrbu Rusije čipovima i elektronikom.

Energetska suradnja također je visoko na dnevnom redu, a očekuje se da će Rusija potaknuti razgovore o predloženom plinovodu Snaga Sibira 2 preko Mongolije do Kine, što bi uvelike proširilo već značajan izvoz plina.