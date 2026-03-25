Stiglo alarmantno upozorenje: Rusija i Iran zajedno targetiraju američku vojsku?

Obavještajna služba obrane Ukrajine (DIU) pronašla je dodatne dokaze o tome kako Rusija pomaže iranskom režimu te s njima dijeli obavještajne podatke, poručio je ukrajinski čelnik Volodimir Zelenski. Naime, on ističe kako Rusi takvom pomoći iranskom režimu produžuju rat, prenosi Ukrainska Pravda. "Postoje sve jači dokazi da Rusi i dalje pružaju obavještajnu podršku iranskom režimu. To je očito destruktivna aktivnost i mora se zaustaviti, jer dovodi samo do daljnje destabilizacije. Sve pristojne države zainteresirane su za jamčenje sigurnosti i sprječavanje veće krize. Tržišta već negativno reagiraju, a to značajno komplicira situaciju s gorivom u mnogim zemljama", kazao je.

Prema izvorima The Washington Posta, kako je objavljeno početkom mjeseca, Rusija Iranu dostavlja obavještajne podatke o lokacijama američkih ratnih brodova i zrakoplova na Bliskom istoku. "Čini se da je riječ o prilično sveobuhvatnom naporu“, rekao je jedan od izvora. Dmitrij Peskov, glasnogovornik Kremlja, tada nije htio komentirati obavještajne podatke, a Moskva je pozvala na okončanje rata koji je nazvala "neprovociranim činom oružane agresije“. Dva dužnosnika upoznata s ruskom podrškom Iranu rekla su da se ne čini da Kina pomaže Iranu u obrani, unatoč bliskim vezama između dviju zemalja.

Analitičari su rekli da bi dijeljenje obavještajnih podataka odgovaralo obrascu iranskih napada na američke snage, uključujući zapovjednu i kontrolnu infrastrukturu, radare i privremene objekte. Iran posjeduje malo vojnih satelita, što bi Rusiji omogućilo da Iranu pruži iznimno vrijedne snimke zahvaljujući svojim mnogo naprednijim svemirskim sposobnostima, smatra Dara Massicot, stručnjakinja za rusku vojsku.

Nicole Grajewski, koja proučava suradnju Irana i Rusije, rekla je da su iranski protunapadi pokazali visoku razinu "sofisticiranosti" u odabiru ciljeva i sposobnosti da u nekim slučajevima preopterete američku i savezničku obranu. "Probijaju se kroz protuzračnu obranu“, rekla je, napominjući da se kvaliteta iranskih napada čini poboljšanom čak i u odnosu na 12-dnevni rat s Izraelom prošlog ljeta. Kvaliteta ruskog prikupljanja obavještajnih podataka, prema izvorima, nije na razini američke, ali je i dalje među najboljima na svijetu.