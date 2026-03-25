Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 166
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CIJENE
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NAŠLI NOVE DOKAZE

Stiglo alarmantno upozorenje: Rusija i Iran zajedno targetiraju američku vojsku?

Armoured personnel carriers (APCs) and military vehicles at the Israeli side of the border with Lebanon, in northern Israel
Foto: TYRONE SIU/REUTERS
1/5
Autor
Dora Taslak
25.03.2026.
u 15:18

Analitičari su rekli da bi dijeljenje obavještajnih podataka odgovaralo obrascu iranskih napada na američke snage

Obavještajna služba obrane Ukrajine (DIU) pronašla je dodatne dokaze o tome kako Rusija pomaže iranskom režimu te s njima dijeli obavještajne podatke, poručio je ukrajinski čelnik Volodimir Zelenski. Naime, on ističe kako Rusi takvom pomoći iranskom režimu produžuju rat, prenosi Ukrainska Pravda. "Postoje sve jači dokazi da Rusi i dalje pružaju obavještajnu podršku iranskom režimu. To je očito destruktivna aktivnost i mora se zaustaviti, jer dovodi samo do daljnje destabilizacije. Sve pristojne države zainteresirane su za jamčenje sigurnosti i sprječavanje veće krize. Tržišta već negativno reagiraju, a to značajno komplicira situaciju s gorivom u mnogim zemljama", kazao je. 

Prema izvorima The Washington Posta, kako je objavljeno početkom mjeseca, Rusija Iranu dostavlja obavještajne podatke o lokacijama američkih ratnih brodova i zrakoplova na Bliskom istoku. "Čini se da je riječ o prilično sveobuhvatnom naporu“, rekao je jedan od izvora. Dmitrij Peskov, glasnogovornik Kremlja, tada nije htio komentirati obavještajne podatke, a Moskva je pozvala na okončanje rata koji je nazvala "neprovociranim činom oružane agresije“. Dva dužnosnika upoznata s ruskom podrškom Iranu rekla su da se ne čini da Kina pomaže Iranu u obrani, unatoč bliskim vezama između dviju zemalja. 

Analitičari su rekli da bi dijeljenje obavještajnih podataka odgovaralo obrascu iranskih napada na američke snage, uključujući zapovjednu i kontrolnu infrastrukturu, radare i privremene objekte. Iran posjeduje malo vojnih satelita, što bi Rusiji omogućilo da Iranu pruži iznimno vrijedne snimke zahvaljujući svojim mnogo naprednijim svemirskim sposobnostima, smatra Dara Massicot, stručnjakinja za rusku vojsku.

Nicole Grajewski, koja proučava suradnju Irana i Rusije, rekla je da su iranski protunapadi pokazali visoku razinu "sofisticiranosti" u odabiru ciljeva i sposobnosti da u nekim slučajevima preopterete američku i savezničku obranu. "Probijaju se kroz protuzračnu obranu“, rekla je, napominjući da se kvaliteta iranskih napada čini poboljšanom čak i u odnosu na 12-dnevni rat s Izraelom prošlog ljeta. Kvaliteta ruskog prikupljanja obavještajnih podataka, prema izvorima, nije na razini američke, ali je i dalje među najboljima na svijetu.
Ključne riječi
Volodimir Zelenski Iran Rusija rat na Bliskom istoku

Komentara 9

Pogledaj Sve
ŽA
žabac
11:22 24.03.2026.

Eureka, otkrio Ameriku.

MP
marinko.przolica
15:32 25.03.2026.

Ništa čudno. Nedavno je bilo vijesti da su Rusi ponudioi amerima dogovor. Ovi prestanu obavještavat ukrajince pa će rusi prestat obavještavat irance...

Avatar argus1000
argus1000
15:38 25.03.2026.

Ne treba biti član MENSE za doći do takvog zaključka. Rusi se rukovode izrekom"Neprijatelj mog neprijatelja, moj je prijatelj ".

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!