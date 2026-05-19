Razrednica čvrsto držala majicu maturanata dok se opraštala od Luke Milovca: 'Sokole moj, poleti visoko i čuvaj nas sve odozgo'

Drniš je danas zavijen u crno. Umjesto slavlja posljednjih srednjoškolskih dana, ispred Srednje škole Ivana Meštrovića vladali su muk, suze i svijeće za 19-godišnjeg Luku Milovca, maturanta koji je ubijen tijekom dostave hrane. Na komemoraciji su se od njega oprostili prijatelji, profesori, obitelj i građani, a novinari, iz pijeteta prema obitelji i učenicima, nisu prisustvovali samom ispraćaju, prenosi Jutarnji list. Lukina razrednica, profesorica Ivana Grabić Marin, nakon komemoracije je kroz suze govorila o učeniku kojeg je opisala kao iznimnog mladića i uzornog učenika.

"Poručujem svima nama odraslima da našoj djeci učinimo bolji i sigurniji život jer to je naša obveza. Ja sam nastavnik i bavit ću se i dalje samo nastavom, odgojem naše djece i obrazovanjem, ali pozivam sve, sebe prvu, da budem savjesniji nastavnik i odgojitelj, vas novinare da svoj posao obavljate profesionalno i sve institucije, da ona plava kuverta više nikada nikome ne bude potreba. Živi skromno i dostojanstveno gradi svoj život. To je ono što učim svoje učenike, učila sam i njega i znala sam da bi bio takav građanin. Sada mogu samo reći: 'Sokole moj, poleti visoko i čuvaj nas sve odozgo, laka ti bila hrvatska zemlja'", rekla je za Jutarnji list profesorica Grabić Marin držeći u rukama majicu koju su joj poklonili maturanti. Na majici je pisalo: "Mila Ivana, sokolovi, bokić!"

Hrvatska se oprašta od Luke. Suze, svijeće i cvijeće diljem zemlje

Profesorica je rekla kako je, kao i svi nastavnici i roditelji u ovo doba godine, s nestrpljenjem čekala trenutak kada će ispratiti svoju generaciju maturanata u novi život. "Maloprije sam bila u kabinetu, gledam one svirače, rekvizite što su trebali ovdje ispred škole nositi i proveseliti se, pa otići svojim putem, kako smo i svi mi odrasli. Netko je to naprasno prekinuo, odgovor na to pitanje nemam. Samo ću reći da je moj Luka bio fantastičan učenik, odličan. Sigurna sam da bi gradio bolju Hrvatsku", kazala je.

Dodala je kako učenici vrlo teško podnose tragediju koja je pogodila njihov razred i cijelu školu. "Još gore plaču, dižemo ih energetski šećerom i vodom. Morat ćemo zvati hitnu. Svatko to različito podnosi, neki su euforični, netko traži društvo, ali nekolicina učenika je introvertirana, odbija hranu i piće. Dvojica su odbila doći jer to psihički nisu mogli, ali sam ih animirala da dođu, da budemo svi zajedno. Svatko se nosi kako zna i umije. Oni nisu emocionalno sazreli, ne mogu reagirati kao mi", rekla je razrednica. Istaknula je i kako je tijekom gotovo 30 godina rada u školi ovo treći maturant kojeg ispraća na posljednji počinak. "Molim nekoga da se to više nikada ne dogodi", kaže.

Ravnatelj škole Hrvoje Pekas izrazio je nadu da će ovaj slučaj potaknuti promjene u društvu i radu institucija kako se ovakva tragedija više nikada ne bi ponovila. Potvrdio je i da će od sutra učenicima biti dostupni psiholozi koji će im pomagati nositi se s traumom i gubitkom.

