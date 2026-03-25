VIDEO Nova zvijezda na bojištu: Korejski raketni sustav zaludio Bliski istok, Amerikanci gube monopol

U jeku sve intenzivnijih napetosti između SAD-a i Irana, na globalnom tržištu obrambene opreme sve više pažnje privlači jedan neočekivani igrač, Južna Koreja. Njezin napredni protuzračni sustav Cheongung II (M-SAM Block II) iznenada se našao u središtu interesa bliskoistočnih država koje traže učinkovitu zaštitu od balističkih projektila i dronova. Radi se o srednjedometnom sustavu zemlja-zrak, poznatom i kao M-SAM Block II, koji je navodno ostvario impresivnu stopu presretanja od čak 96 posto tijekom nedavnih napada iranskih projektila na Ujedinjene Arapske Emirate. Upravo ta visoka učinkovitost, uz znatno nižu cijenu u odnosu na američke sustave, učinila ga je izuzetno privlačnim kupcima.

Kako piše britanski Independent, zemlje Bliskog istoka sve više pokazuju interes za ovu tehnologiju jer nudi pouzdanu obranu uz bržu isporuku i manju ovisnost o američkim proizvođačima. Cheongung II često se uspoređuje s američkim sustavom Patriot PAC-3, ali uz ključnu razliku, cijena jednog presretača iznosi oko milijun dolara, dok američki ekvivalent doseže i do četiri milijuna. Osim toga, rokovi isporuke korejskog sustava znatno su kraći. Iako su američki sustavi poput Patriota i THAAD-a već prisutni u regiji, sve više država okreće se južnokorejskim rješenjima kako bi diversificirale svoje obrambene kapacitete.

Ujedinjeni Arapski Emirati bili su prvi kupac ovog sustava, a ubrzo su ih slijedile Saudijska Arabija i Irak. Nakon nedavne uspješne upotrebe u stvarnim borbenim uvjetima, interes je dodatno porastao, pa su Emirati već zatražili dodatne količine. Međutim, Južna Koreja suočava se s izazovima u proizvodnji. Zbog već postojećih narudžbi, ubrzanje isporuke nije jednostavno, iako proizvođači rade na povećanju kapaciteta. Suvremeni sukobi sve se više oslanjaju na raketne napade i proturaketnu obranu, dok se izravni kopneni sukobi izbjegavaju zbog velikih gubitaka. Upravo zato raste važnost sustava poput Cheongunga, koji mogu učinkovito neutralizirati prijetnje iz zraka.

Zanimljivo je da je učinkovitost ovog sustava dodatno naglašena činjenicom da Iran i Sjeverna Koreja desetljećima dijele raketnu tehnologiju. To znači da su korejski sustavi već prilagođeni za presretanje projektila sličnog tipa. Ipak, stručnjaci upozoravaju da to ne znači nužno jednaku učinkovitost protiv najnovijih sjevernokorejskih projektila, koji su tehnološki napredniji i sposobni za izbjegavanje presretanja. U posljednjih nekoliko godina Južna Koreja bilježi snažan rast izvoza oružja i sve se više pozicionira kao važan globalni igrač u obrambenoj industriji. Osim raketnih sustava, izvozi i tenkove te samohodne haubice, a potražnja za njezinim proizvodima kontinuirano raste.