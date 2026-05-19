Ove zemlje ostaju bez američkog sigurnosnog kišobrana

U trenutku kada se Bliski istok ponovno nalazi na rubu šire eskalacije, odluke Washingtona o odgađanju napada na Iran dodatno su otvorile pitanje stabilnosti američke strategije u regiji. Paralelno s pregovorima SAD-a i Teherana, raste nesigurnost u Zaljevu, dok se istodobno šire regionalni vojni aranžmani i jačaju alternativni sigurnosni savezi. Dok se pozornost usmjerava na tekuće pregovore između SAD i Irana, osobito nakon što je američki predsjednik odgodio nastavak bombardiranja, iranski zamjenik ministra vanjskih poslova Kazem Gharibabadi iznio je uvjete revidiranog sporazuma koji je Pakistan jučer dostavio Washingtonu.