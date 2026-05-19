POSLJEDICE RATA

Ove zemlje ostaju bez američkog sigurnosnog kišobrana

Hassan Haidar Diab
19.05.2026.
u 20:08

Iran prijeti 'novim metodama rata', Trump odgodio 'uništavajuće udare' i ostavio Pentagon u punoj pripravnosti, kreće novo preslagivanje saveza na Bliskom istoku

U trenutku kada se Bliski istok ponovno nalazi na rubu šire eskalacije, odluke Washingtona o odgađanju napada na Iran dodatno su otvorile pitanje stabilnosti američke strategije u regiji. Paralelno s pregovorima SAD-a i Teherana, raste nesigurnost u Zaljevu, dok se istodobno šire regionalni vojni aranžmani i jačaju alternativni sigurnosni savezi. Dok se pozornost usmjerava na tekuće pregovore između SAD i Irana, osobito nakon što je američki predsjednik odgodio nastavak bombardiranja, iranski zamjenik ministra vanjskih poslova Kazem Gharibabadi iznio je uvjete revidiranog sporazuma koji je Pakistan jučer dostavio Washingtonu.

Bliski istok Trump SAD rat Iran

Avatar Tata za Ustav
Tata za Ustav
20:44 19.05.2026.

Ovo je nova američka doktrina i nema puno veze s aktualnim šarlatanom na mjestu predsjednika. Amerikancima je jasno da je Europa nepovratno izgubljena i da će se u dogledno vrijeme pretvoriti u Islamsku državu Europe i Orijenta, pa čemu i dalje trošiti novac na zaštitu istih?

alojzvodic
20:28 19.05.2026.

Trumpova nova formula "američke pobjede": Ako ne mogu pobijediti Iran, mogu spustiti cijeli svijet za nekoliko razina. I ucjenjivat ću svijet dok svi ne priznaju da sam pobjednik. Ionako, danas svi vjeruju da je Izrael pobijedio Hamas i Hezbollah te da je uspješna zemlja.

Kojo Oborina Ujka
20:20 19.05.2026.

ŠTA VAS ČEKA AKO STE PRIJATELJ AMERIKE: Pustoš, krv i smrt Od Južnog Vijetnama, preko afričkih država, pa sve do Ukrajine i Izraela, decenijama se već potvrđuje da je Henri Kisindžer itekako bio u pravu kada je spoljnopolitičke odnose SADD opisao tvrdeći da je „biti američki neprijatelj opasno, a biti američki prijatelj fatalno“. Neprijateljima je, dakle, sa ovom zemljom, daleko lakše – uvek znaju na čemu su i pripremljeni su na najgore. Saveznici ove države, a pogotovo oni koji se prevare i poveruju američkim obećanjima, to svoje poverenje kasnije žestoko plate. Nije ovo prvi put da je američko savezništvo varljivo i prevrtljivo, i istorija spoljnopolitičkih odnosa puna je američkih zabijanja „noža u leđa“ zemljama saradnicama. Priča otprilike uvek kreće isto: obećava se pomoć „do groba“, a onda, kada zemlja saveznica pred taj grob stane, Amerikanci se povuku… a eventualno kasnije još lopatom potabaju svežu humku.

Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija.

