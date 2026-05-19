Putin podiže uloge: Balističke rakete i podmornice u velikoj nuklearnoj vježbi na granici NATO-a

Ruska vojska započela je trodnevne vojne vježbe i obuku rukovanja nuklearnim oružjem u kojima sudjeluju tisuće vojnika diljem zemlje, objavilo je jučer rusko ministarstvo obrane, samo nekoliko sati prije dolaska predsjednika Vladimira Putina u Kinu.

Tijekom ofenzive u Ukrajini koja traje već više od četiri godine, Moskva se redovito razmeće nuklearnim oružjem, a više je puta zaprijetila da će ga i upotrijebiti. Vježbe se provode nakon što je u veljači istekao Novi START, posljednji ugovor kojim su se ograničavali nuklearni arsenali Rusije i Sjedinjenih Država. "Od 19. do 21. svibnja oružane snage Ruske Federacije provode vježbu pripreme i upotrebe nuklearnog oružja u slučaju prijetnje agresijom", izjavilo je rusko ministarstvo obrane

Mobilizirat će više od 65.000 vojnika i 7.800 vrsta opreme i oružja, uključujući više od 200 lansera raketa, naznačilo je ministarstvo. Sudjeluju zrakoplovi, brodovi, podmornice i nuklearne podmornice. Planirana su probna ispaljivanja balističkih i krstarećih raketa, dodaju. "Vježba će se također baviti pitanjima vezanim uz zajedničku obuku i upotrebu nuklearnog oružja raspoređenog na teritoriju Republike Bjelorusije", objavili su.

Početak vježbe već je u ponedjeljak najavila Bjelorusija. Vlasti te zemlje, bliske saveznice Moskve, u izjavi objavljenoj na društvenim mrežama uvjeravale su da planirana obuka "nije usmjerena protiv trećih zemalja i da ne predstavlja prijetnju regionalnoj sigurnosti". Prošle godine ruska vojska rasporedila je Orešnik, svoju najnoviju hipersoničnu raketu s nuklearnom sposobnošću, na teritoriju Bjelorusije, zemlje koja graniči s trima državama članicama NATO-a - Poljskom, Litvom i Latvijom - i Ukrajinom.

Rusija je u subotu pretrpjela jedan od najmasovnijih napada dronovima iz Ukrajine od početka sukoba, kao odgovor na smrtonosno rusko bombardiranje Kijeva tri dana ranije. Ruske bespilotne letjelice napale su nekoliko objekata plinske infrastrukture u Černihivskoj oblasti na sjeveru Ukrajine rano u utorak, objavila je državna energetska tvrtka Naftogaz. Napadi na postrojenja za proizvodnju plina su prouzročili štetu na ključnoj infrastrukturnoj opremi, kazao je direktor tvrtke Serhij Koreckij. Riječ je o trećem uzastopnom danu napada, dodao je Naftogaz. U ruskom zračnom napadu oštećena je i lučka infrastruktura u ukrajinskom gradu Izmajilu rano u utorak dok su ruske vlasti kazale da su oborile četiri ukrajinska drona na putu prema Moskvi.

Izmajil, grad u južnoj Odeškoj oblasti u kojem je najveća ukrajinska luka na Dunavu, strateška je lokacija te često meta napada. "Oštećeni su objekti lučke infrastrukture u gradu Izmajilu", rekli su lokalni dužnosnici na komunikacijskoj platformi Telegrama, dodajući da je uništeno sve napadačko oružje. "Na sreću nije bilo žrtava ili značajnije štete". Napadi bespilotnim letjelicama zabilježeni su i u Dnjipropetrovskoj, Mikolajivskoj i Zaporiškoj oblasti, kazale su lokalne vlasti na Telegramu. Mirovni napori za okončanje rata koji je započeo ruskom invazijom na Ukrajinu 2022. su zastali. Obje strane se međusobno optužuju za redovite napade na vojne, civilne i energetske ciljeve. Također, obje strane poriču da namjerno gađaju civile. (h)

