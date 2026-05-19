Svijet u čudu gleda 12-godišnjaka: Dijete je ispisalo povijest i postao najmlađe sportsko čudo

Ime koje će sportski svijet dobro zapamtiti jest Ladimir Mayorov. Sa samo 12 godina, devet mjeseci i 28 dana, ovaj mladi španjolski genijalac ispisao je povijest na WTT Feeder turniru u portugalskom Lagosu. Postao je najmlađi igrač koji je ikada stigao do polufinala i osvojio medalju na seniorskom turniru pod okriljem Svjetske stolnoteniske federacije. U paru sa sunarodnjakom Albertom Vilardellom, Mayorov je osigurao broncu nakon što su u polufinalu zaustavljeni od iskusnog portugalskog dvojca Tiaga Apolonije i Joaoa Freitasa rezultatom 0-3. Uspjeh na njegovom debiju na seniorskoj međunarodnoj sceni povijesni je trenutak za ovaj sport.

Ovim je rezultatom mladi Katalonac srušio dosadašnji rekord preciznosti, koji je držala Tajlanđanka Kulapassr Vijitviriyagul. Ona je 2023. na WTT Feeder turniru u Bangkoku stigla do polufinala s 13 godina, dva mjeseca i 11 dana. Mayorov ju je nadmašio za impresivnih 136 dana, čime je postavio novi, teško dostižan standard za mlade nade. Na listi najmlađih polufinalista sada uvjerljivo vodi ispred imena poput Zhu Qihui i Miwe Harimoto, što dodatno naglašava veličinu ovog pothvata.

Put do bronce bio je impresivan. Španjolski par Vilardell i Mayorov demonstrirao je iznimnu zrelost protiv znatno starijih suparnika. U osmini finala uvjerljivo su s 3-0 nadigrali kombinaciju Luksemburžanina Van Dessela i Norvežanina Frosetha. U četvrtfinalu su ih čekali Nijemci Verdonschot i Bertelsmeier, no i tu su prepreku preskočili pobjedom od 3-1, pokazavši mentalnu snagu nesvojstvenu njihovim godinama. Tek su ih u polufinalu zaustavili domaći favoriti, no osvojena medalja ostaje vječni podsjetnik na njihov nevjerojatan pohod.

Talent Ladimira Mayorova nije slučajan. Rođen 2013. u Calelli pokraj Barcelone, potječe iz stolnoteniske obitelji. Njegov otac i trener, Eduard, bivši je reprezentativac Sovjetskog Saveza i Ukrajine, koji je očito prenio pobjednički gen na sina. Da se radi o čudu od djeteta, bilo je jasno i ranije kada je s tek 11 godina postao prvak Španjolske do 19 godina, pobjeđujući protivnike i do sedam godina starije. Uspjeh u Lagosu njegova je prva međunarodna seniorska medalja i potvrda da je pred njim blistava karijera. Potencijal je pokazao i u pojedinačnoj konkurenciji ostvarivši vrijednu jednu pobjedu u grupnoj fazi.