Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 205
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
KLINAC RASTURA

Svijet u čudu gleda 12-godišnjaka: Dijete je ispisalo povijest i postao najmlađe sportsko čudo

ETTU
VL
Autor
vecernji.hr
19.05.2026.
u 20:06

Mladi španjolski stolnotenisač Ladimir Mayorov (12), ušao je u anale kao najmlađi osvajač medalje na WTT seniorskom turniru. Svojim nevjerojatnim talentom i zrelošću na turniru u Lagosu potvrdio je status jedne od najvećih nada svjetskog sporta

Ime koje će sportski svijet dobro zapamtiti jest Ladimir Mayorov. Sa samo 12 godina, devet mjeseci i 28 dana, ovaj mladi španjolski genijalac ispisao je povijest na WTT Feeder turniru u portugalskom Lagosu. Postao je najmlađi igrač koji je ikada stigao do polufinala i osvojio medalju na seniorskom turniru pod okriljem Svjetske stolnoteniske federacije. U paru sa sunarodnjakom Albertom Vilardellom, Mayorov je osigurao broncu nakon što su u polufinalu zaustavljeni od iskusnog portugalskog dvojca Tiaga Apolonije i Joaoa Freitasa rezultatom 0-3. Uspjeh na njegovom debiju na seniorskoj međunarodnoj sceni povijesni je trenutak za ovaj sport.

Ovim je rezultatom mladi Katalonac srušio dosadašnji rekord preciznosti, koji je držala Tajlanđanka Kulapassr Vijitviriyagul. Ona je 2023. na WTT Feeder turniru u Bangkoku stigla do polufinala s 13 godina, dva mjeseca i 11 dana. Mayorov ju je nadmašio za impresivnih 136 dana, čime je postavio novi, teško dostižan standard za mlade nade. Na listi najmlađih polufinalista sada uvjerljivo vodi ispred imena poput Zhu Qihui i Miwe Harimoto, što dodatno naglašava veličinu ovog pothvata.

Put do bronce bio je impresivan. Španjolski par Vilardell i Mayorov demonstrirao je iznimnu zrelost protiv znatno starijih suparnika. U osmini finala uvjerljivo su s 3-0 nadigrali kombinaciju Luksemburžanina Van Dessela i Norvežanina Frosetha. U četvrtfinalu su ih čekali Nijemci Verdonschot i Bertelsmeier, no i tu su prepreku preskočili pobjedom od 3-1, pokazavši mentalnu snagu nesvojstvenu njihovim godinama. Tek su ih u polufinalu zaustavili domaći favoriti, no osvojena medalja ostaje vječni podsjetnik na njihov nevjerojatan pohod.

Talent Ladimira Mayorova nije slučajan. Rođen 2013. u Calelli pokraj Barcelone, potječe iz stolnoteniske obitelji. Njegov otac i trener, Eduard, bivši je reprezentativac Sovjetskog Saveza i Ukrajine, koji je očito prenio pobjednički gen na sina. Da se radi o čudu od djeteta, bilo je jasno i ranije kada je s tek 11 godina postao prvak Španjolske do 19 godina, pobjeđujući protivnike i do sedam godina starije. Uspjeh u Lagosu njegova je prva međunarodna seniorska medalja i potvrda da je pred njim blistava karijera. Potencijal je pokazao i u pojedinačnoj konkurenciji ostvarivši vrijednu jednu pobjedu u grupnoj fazi.
Ključne riječi
Stolni tenis

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!