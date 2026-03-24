Upozorenje vojnih stručnjaka: 'Iran može raketom pogoditi srce naše zemlje, a mi smo bespomoćni'

Britanska protuzračna obrana toliko je slaba da iranska balistička raketa može dosegnuti London, a zemlja bi se u slučaju izravnog napada teško mogla sama obraniti, upozoravaju vojni stručnjaci. Ova zabrinjavajuća procjena iznesena je nakon što je britanski ministar obrane John Healey konačno priznao da su iranske dalekometne rakete prošlog tjedna gađale zajedničku britansko-američku zračnu bazu na otoku Diego Garcia u Indijskom oceanu. Jedna raketa otkazala je tijekom leta, dok je drugu presreo američki proturaketni sustav s ratnog broda. Napad se dogodio između četvrtka navečer i petka ujutro, no službeno je potvrđen tek u ponedjeljak. Bivši časnik vojne obavještajne službe Phil Ingram otvoreno je kritizirao stanje britanske obrane. Prema njegovim riječima, nad Londonom praktički nema protuzračne zaštite, sposobnosti protiv dronova su vrlo ograničene, a protiv krstarećih raketa još i slabije. "Pogledajte London, tamo nema protuzračne obrane. Imamo vrlo ograničene sposobnosti protiv dronova i još manje protiv krstarećih raketa. Naši razarači klase Type 45 nemaju napredne sposobnosti za presretanje balističkih raketa i ne mogu pokriti cijelu Britaniju. RAF-ova brza reakcijska snaga može učiniti samo toliko", kazao je piše Daily Mail.

Ingram je posebno optužio ministra Healeya da koristi zavaravajući izraz kada britansku proturaketnu obranu opisuje kao „slojevitu“. Sličnog mišljenja je i ugledni vojni stručnjak Michael Clarke, nekadašnji direktor Royal United Services Institutea. On naglašava da je protuzračna obrana izuzetno skupa te da je Britanija desetljećima nije ozbiljno razvijala, već se oslanjala isključivo na nuklearno odvraćanje umjesto na aktivnu zaštitu. "Protuzračna obrana je vrlo skupa i tradicionalno je nismo razvijali. Umjesto toga pokušavali smo odvraćati prijetnje nuklearnim oružjem, a ne aktivnom obranom. Naša obrana su zapravo ‘komadići i dijelovi’. Tvrdimo da je višeslojna, ali da bismo obranili istočnu obalu Britanije, trebali bismo imati prsten od deset do petnaest razarača, a ne samo dva", kaže Clarke.

Ministar Healey priznao je u Donjem domu da su prethodne vlade zanemarivale ovu oblast te da je sada odobreno dodatnih milijardu funti za njezino jačanje. Jedini britanski ratni brod angažiran u vezi s iranskom krizom, HMS Dragon, konačno je isplovio prema istočnom Sredozemlju. Premijer Keir Starmer pokušao je smiriti javnost izjavivši da Britanija ima „vrlo učinkovite načine samoobrane“ te da se situacija stalno procjenjuje. Dodao je kako vojska, sigurnosne i obavještajne službe rade 24 sata dnevno kako bi zemlju održale sigurnom. Unatoč tim uvjeravanjima, stručnjaci upozoravaju da bi se u slučaju iranskog balističkog napada na Britaniju moralo osloniti na američke i europske sustave, jer domaća obrana jednostavno nije dorasla takvoj prijetnji.

U međuvremenu prema više izvješća, SAD je izradio dokument od 15 točaka kako bi pokušao okončati rat s Iranom. Pozivajući se na tri izvora upoznata s detaljima, izraelski Channel 12 izvijestio je da je plan slično formatiran onima koje su SAD provele u Gazi i Libanonu. The New York Times je izvijestio da je plan isporučen preko Pakistana, ali je dodao da nije jasno je li Izrael suglasan s planom. Plan između ostalog uključuje demontiranje iranskog nuklearnog programa, prestanak podrške posredničkim skupinama i ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca. Prema izvješću u Axiosu, SAD i skupina regionalnih posrednika raspravljaju o mogućnosti održavanja mirovnih pregovora na visokoj razini s Iranom. Razgovori bi se mogli održati već u četvrtak, dodaje se.

Međutim, Iran je prethodno negirao da su pregovori u tijeku. Trump je rekao da su Washington i Teheran vodili "vrlo dobre i produktivne razgovore" o ratu. Teheran je razgovore nazvao "lažnim vijestima".

Trump je također u Ovalnom uredu rekao da Iran „nikada neće imati nuklearno oružje“ te da su pregovori s Teheranom u tijeku i da „druga strana želi dogovor“. "Iran se složio da nikad neće imati nuklearno oružje", rekao je Trump novinarima. Dodao je da Iranci "govore razumno" i da su "željeli postići dogovor".

Trump je otkrio da je Iran SAD-u dao "vrlo velik poklon" vezan uz energiju i Hormuški tjesnac. "Jučer su učinili nešto što je zapravo bilo nevjerojatno. Dali su nam poklon, a poklon je stigao danas. Bio je to jako velik poklon vrijedan goleme količine novca“, kazao je Trump, ne otkrivajući detalje. Potvrdio je da je poklon 'vezan za naftu i plin' te direktno povezan s 'protokom i tjesnacem'.

Pregovore s iranske strane vode američki izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner, zajedno s državnim tajnikom Marcom Rubiom i potpredsjednikom JD Vanceom, rekao je Trump.