PRATITE UŽIVO

Novi napadi Irana na Izrael, kuvajtska vojska rušila dronove i projektile

Iranian missile barrages damage building in Tel Aviv
Foto: AMIR COHEN/REUTERS
Autor
Robert Jurišić
24.03.2026.
u 06:50

Kuvajtske oružane snage objavile su na X da će sve eksplozije koje se čuju biti "rezultat presretanja napada protuzračnim obrambenim sustavima"

  • Oprečne izjave SAD-a i Irana o potencijalnim razgovorima
  • Iran raketama gađao Izrael tijekom noći
  • Napadnut i Kuvajt

06:20 - Izraelske obrambene snage (IDF) tvrde da su identificirale projektile lansirane iz Irana prema Izraelu. Navode da obrambeni sustavi djeluju kako bi presreli prijetnju.

Objavom na Telegramu u 6:10 sati po izraelskom  vremenu IDF je izjavio da je njihovo Zapovjedništvo domaće fronte (HFC) "poslalo preventivnu direktivu izravno na mobilne telefone u relevantnim područjima" i pozvalo javnost "da se ponaša odgovorno i slijedi upute", dodajući da "oni spašavaju živote". Ljudima je naređeno da uđu u zaštićeni prostor i ostanu tamo do daljnjega.

- Napuštanje zaštićenog prostora dopušteno je samo nakon primanja izričitih uputa. Javnost se moli da nastavi djelovati u skladu sa smjernicama Zapovjedništva domaće fronte - stoji u poruci.

06:00 - Kuvajtska vojska objavila je ranije da njihova protuzračna obrana trenutno odgovara na "neprijateljske napade projektilima i dronovima". Kuvajtske oružane snage objavile su na X da će sve eksplozije koje se čuju biti "rezultat presretanja napada protuzračnim obrambenim sustavima". "Javnost se poziva da se pridržava sigurnosnih uputa koje su izdale nadležne vlasti", priopćila je vojska.
Ključne riječi
rat na Bliskom istoku napad na Iran

