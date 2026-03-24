Novi napadi Irana na Izrael, kuvajtska vojska rušila dronove i projektile

Oprečne izjave SAD-a i Irana o potencijalnim razgovorima

Iran raketama gađao Izrael tijekom noći

Napadnut i Kuvajt

06:20 - Izraelske obrambene snage (IDF) tvrde da su identificirale projektile lansirane iz Irana prema Izraelu. Navode da obrambeni sustavi djeluju kako bi presreli prijetnju.

Objavom na Telegramu u 6:10 sati po izraelskom vremenu IDF je izjavio da je njihovo Zapovjedništvo domaće fronte (HFC) "poslalo preventivnu direktivu izravno na mobilne telefone u relevantnim područjima" i pozvalo javnost "da se ponaša odgovorno i slijedi upute", dodajući da "oni spašavaju živote". Ljudima je naređeno da uđu u zaštićeni prostor i ostanu tamo do daljnjega.

- Napuštanje zaštićenog prostora dopušteno je samo nakon primanja izričitih uputa. Javnost se moli da nastavi djelovati u skladu sa smjernicama Zapovjedništva domaće fronte - stoji u poruci.

06:00 - Kuvajtska vojska objavila je ranije da njihova protuzračna obrana trenutno odgovara na "neprijateljske napade projektilima i dronovima". Kuvajtske oružane snage objavile su na X da će sve eksplozije koje se čuju biti "rezultat presretanja napada protuzračnim obrambenim sustavima". "Javnost se poziva da se pridržava sigurnosnih uputa koje su izdale nadležne vlasti", priopćila je vojska.