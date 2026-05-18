Kralj Eurovizije o povlačenju svoje domovine s natjecanja: 'Vjerujem da bi se većina ljudi u zemlji s tim složila'

Ikona Eurovizije Johnny Logan javno je podržao odluku svoje domovine o povlačenju s natjecanja. Logan je poznat pod nadimkom "Kralj Eurovizije" jer je postao prvi izvođač koji je tri puta pobijedio na natjecanju i to kao predstavnik Irske 1980. i 1987. te kao autor pobjedničke pjesme Linde Martin 1992. godine.

Logan je još prošle godine podržao pozive da se Izraelu zabrani nastup zbog sukoba na Bliskom istoku te je isticao sličnost sa zabranom sudjelovanja Rusiji 2022. nakon invazije na Ukrajinu. "Smatram da je u ovom slučaju RTÉ definitivno donio ispravnu odluku", izjavio je za The Week u prosincu 2025., nakon što se irska nacionalna televizija povukla s Eurovizije. "Mislim da se Izraelu ne bi smjelo dopustiti da se skriva pod kišobranom Eurovizije i da se pretvara kao da je sve uobičajeno, jer nije. Vjerujem da bi se većina ljudi u Irskoj s tim složila", dodao je.

Logan je također otkrio da je zbog kontroverzi više puta odbio ponude za nastup na ovogodišnjem natjecanju. "Tri ili četiri puta su me pitali da sudjelujem u emisiji ove godine, i morao sam reći "ne" zbog svog stava", rekao je za Ireland AM krajem travnja. "Od mene se tražilo da donesem odluku. Moja odluka je podržati irsku vladu i stajalište irske televizije po ovom pitanju", zaključio je.

Podsjetimo, krajem prošle godine održan je sastanak članica EBU-a na kojem je Izraelu dopušteno sudjelovanje unatoč pozivu brojnih drugih da ga se izbaci. Irska, Španjolska, Nizozemska, Slovenija i Island nakon sastanka su se odlučile bojkotirati Euroviziju

Inače, sastanak zemalja članica EBU-a održan je u Ženevi, a osam članica je zahtijevalo tajno glasovanje o isključenju Izraela. No, ono se nije dogodilo, nego su članice glasale o novim pravilima osmišljenim da smanje politički utjecaj i manipulacije glasanjem. Velika većina podržala je te promjene, čime je implicitno potvrđeno da Izrael, kao članica koja ispunjava sve uvjete, može sudjelovati na natjecanju u Beču. Tada je donesena i odluka o smanjenju maksimalnog broja glasova po osobi s 20 na 10 te je odlučeno da će se vratiti žiriji u polufinala. Osim toga, žiriji su i prošireni te su sada umjesto pet imali sedam članova, a glasovi stručnjaka i obožavatelja gledali su se u omjeru 50:50.